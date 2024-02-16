Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Хетафе», 25 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Вильярреал»: Йоргенсен, Морено, Куэнка, Альбиоль, Фемения, Баэна, Коклен, Комесанья, Акомах, Морено, Сорлот.

Главный тренер: Марселино Гарсия Тораль

«Хетафе»: Сорья, Рико, Альдрете, Альварес, Дженетов, Мартин, Сантьяго, Милья, Гринвуд, Латаса, Мата.

Главный тренер: Пепе Бордалас

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Хетафе»