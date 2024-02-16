Бразильский журналист объяснил продажу Педро в «Зенит»

Бразильский журналист ESPN Густаво Рофман сказал, почему «Коринтианс» продал вингера Педро в «Зенит».

«Педро только 17 лет [игроку исполнилось 18 лет 5 февраля] и все говорят, что у него огромные перспективы. Его продала еще предыдущая дирекция «Коринтианса», у которой были проблемы с финансированием. Им просто нужны были деньги, поэтому продали 50% прав за 9 миллионов евро», – сказал Рофман.

Педро подписал с «Зенитом» контракт еще полгода назад, но выступать за российский клуб получил право только по достижении 18-летнего возраста.