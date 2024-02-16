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    Бразильский журналист объяснил продажу Педро в «Зенит»

    Бразильский журналист ESPN Густаво Рофман сказал, почему «Коринтианс» продал вингера Педро в «Зенит».

    «Педро только 17 лет [игроку исполнилось 18 лет 5 февраля] и все говорят, что у него огромные перспективы. Его продала еще предыдущая дирекция «Коринтианса», у которой были проблемы с финансированием. Им просто нужны были деньги, поэтому продали 50% прав за 9 миллионов евро», – сказал Рофман.

    Педро подписал с «Зенитом» контракт еще полгода назад, но выступать за российский клуб получил право только по достижении 18-летнего возраста.

    • В прошлом году игрок провел за «Коринтианс» 21 матч и забил 1 гол.
    • Также Педро в 2023-м стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки в составе сборной Бразилии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.02.2024 11:08
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    Комментарии (1)
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    Дубина
    1708071776
    В прошлом году игрок провел за «Коринтианс» 21 матч и забил 1 гол. Все ясно с цыгана. Забил чи катару чи узбекам.а вшивые кричат звязда. Позор аля - бзяниту дырявому всеми.
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