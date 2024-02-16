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    • «Кельн» – «Вердер»: прогноз на матч 22 тура Бундеслиги, 16 февраля

    «Кельн» – «Вердер»: прогноз на матч 22 тура Бундеслиги, 16 февраля

    В пятницу, 16 февраля, «Кельн» на своем поле сыграет с «Вердером». Игра состоится в 22 туре Бундеслиги и начнется в 22:30 по мск.

    «Вердер»

    В чемпионате Германии «Вердер» провел 21 матч и набрал 26 очков. Команда выиграла 7 игр, сыграла вничью 5 раз и потерпела 9 поражений. Игроки «Вердера» забили 30 голов, а пропустили 34 мяча. Идет команда на 10 месте в турнирной таблице.

    «Кeльн»

    В чемпионате Германии «Кeльн» провел 21 матч и набрал 16 очков. Команда выиграла 3 игры, сыграла вничью 7 раз и потерпела 11 поражений. Игроки «Кeльна» забили 15 голов, а пропустили 35 мячей. Идет команда на 16 месте в турнирной таблице. Для выхода из зоны вылета команде нужно набрать минимум пять очков.

    Прогноз на матч «Кельн» – «Вердер»

    Хозяева ведут борьбу за выживание, впрочем, делают это с переменным успехом. В последних пяти матчах «Кельн» выиграл одну встречу, в одном матче проиграл и трижды сыграл вничью. А вот гости выиграли в трех из пяти последних матчей, по разу сыграли вничью и потерпели поражение.

    Предположим, «Вердер» выиграет поединок с комфортным счетом. Впрочем, хозяева наверняка ответят голом, а то и не одним. Наш прогноз – победа «Вердера» (2.90), ТБ 2.5 (1.97), ОЗ – да (1.71).

    Источник: «Бомбардир»

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    16.02.2024 09:51
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