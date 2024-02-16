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    «Торино» – «Лечче»: прогноз на матч Серии А, 16 февраля

    В пятницу, 16 февраля, «Торино» на своем поле сыграет с «Лечче». Игра состоится в 25 туре Серии А и начнется в 21:00 по мск.

    «Торино»

    Второй туринский клуб сыграл 23 игры в чемпионате Италии и набрал 33 очка. Команда выиграла 8 встреч, 9 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений. Забили игроки «Торино» 21 гол, а пропустили 20 мячей.

    «Лечче»

    В чемпионате Италии «Лечче провел» 24 матча и набрал 24 очка. Команда выиграла 5 игр, сыграла вничью 9 раз и потерпела 10 поражений. Игроки «Лечче» забили 24 гола, а пропустили 37 мячей. Идет команда на 13 месте в турнирной таблице.

    Прогноз на матч «Торино» – «Лечче»

    Хозяева пребывают в приемлемой форме – не проигрывают в пяти матчах кряду, а вот «Лечче» выиграл только одну встречу в последних пяти поединках. Остальные игры команда проиграла. Туринцы лучше смотрятся в атаке, надежны в обороне да и в целом, обладают более высоким классом по сравнению с соперником, предположим, «Торино» выиграет матч, сохранит ворота в неприкосновенности и забьет больше 2 голов. Наш прогноз – победа «Торино» (1.77), ТБ 2.5 (2.48), ОЗ – нет (1.61). Отдельно можно предположить, что игрок хозяев Дуван Сапата сумеет пополнить актив голов, забитых в форме туринцев.

    Источник: «Бомбардир»

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    16.02.2024 09:44
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