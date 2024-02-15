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    • Смородская дала совет «Спартаку» по поводу осужденного Промеса

    Смородская дала совет «Спартаку» по поводу осужденного Промеса

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила, стоит ли «Спартаку» продолжать сотрудничество с Квинси Промесом.

    • Спартаковца осудили на 6 лет, признав виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.
    • Ранее его приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.

    «Конечно, уголовное дело Промеса – удар по имиджу «Спартака». Понимаю ли я, почему клуб не высказывается? Ну а что они скажут-то? Им тогда надо будет публично отказаться от своего футболиста, а они не хотят этого делать.

    На мой взгляд, осужденный судом игрок не должен находиться в команде. «Спартаку» нужно расторгнуть контракт с Промесом», – сказала Смородская.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.02.2024 22:22
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    Комментарии (28)
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    TIMOTHY
    1708027774
    В тюрьму конечно, без вариантов
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    WILDLING_HRUNDEL
    1708028411
    молодец! Все правильно,гада этого сгноить за такие дела
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1708028892
    Молодец Ольга,в точку!
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    VVM1964
    1708028916
    "Послушай женщину и сделай наоборот - никогда не ошибешься" !!! ))
    Ответить
    Ниф-Ниф
    1708029087
    Оля сегодня пьяная.
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    mutabor0992
    1708030356
    Старая карга еще пытается давать советы?Пойди Палычу в ноги поклонись и прощения попроси пока не поздно.
    Ответить
    шахта Заполярная
    1708030699
    Ты лучше за своим имиджем следи как протрезвеешь
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    Plyash
    1708031429
    Смени вибратор,Ольга,и успокойся.Всё будет нормально.
    Ответить
    O-kolesov
    1708063876
    За укрывательство спартак в любительскую лигу.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1708064058
    Расформировать подельников и укрывателей. Гыгыгы
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