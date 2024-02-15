Смородская дала совет «Спартаку» по поводу осужденного Промеса

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила, стоит ли «Спартаку» продолжать сотрудничество с Квинси Промесом.

Спартаковца осудили на 6 лет, признав виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.

Ранее его приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.

«Конечно, уголовное дело Промеса – удар по имиджу «Спартака». Понимаю ли я, почему клуб не высказывается? Ну а что они скажут-то? Им тогда надо будет публично отказаться от своего футболиста, а они не хотят этого делать.

На мой взгляд, осужденный судом игрок не должен находиться в команде. «Спартаку» нужно расторгнуть контракт с Промесом», – сказала Смородская.