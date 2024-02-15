Моуринью жестко высказался о своем увольнении из «Ромы»

Экс-тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал руководство римского клуба.
«Я не буду участвовать в финальных этапах еврокубков не потому, что я уже вылетел, а потому, что меня уволили люди, которые мало что знают о футболе.
Такова жизнь. Она полна взлетов и падений. А я продолжаю прогрессировать, несмотря на неожиданную и несправедливую отставку.
Я вернусь с еще большим энтузиазмом и уверенностью к матчам по эгидой УЕФА», – сказал Моуринью.
- «Рома» отправила тренера в отставку 16 января.
- После его увольнения команда выиграла 3 подряд матча в Серии А.
- Сообщалось, что Моуринью убрали по двум причинам.