Моуринью жестко высказался о своем увольнении из «Ромы»

Экс-тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал руководство римского клуба.

«Я не буду участвовать в финальных этапах еврокубков не потому, что я уже вылетел, а потому, что меня уволили люди, которые мало что знают о футболе.

Такова жизнь. Она полна взлетов и падений. А я продолжаю прогрессировать, несмотря на неожиданную и несправедливую отставку.

Я вернусь с еще большим энтузиазмом и уверенностью к матчам по эгидой УЕФА», – сказал Моуринью.