Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Моуринью жестко высказался о своем увольнении из «Ромы»

    Экс-тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал руководство римского клуба.

    «Я не буду участвовать в финальных этапах еврокубков не потому, что я уже вылетел, а потому, что меня уволили люди, которые мало что знают о футболе.

    Такова жизнь. Она полна взлетов и падений. А я продолжаю прогрессировать, несмотря на неожиданную и несправедливую отставку.

    Я вернусь с еще большим энтузиазмом и уверенностью к матчам по эгидой УЕФА», – сказал Моуринью.

    • «Рома» отправила тренера в отставку 16 января.
    • После его увольнения команда выиграла 3 подряд матча в Серии А.
    • Сообщалось, что Моуринью убрали по двум причинам.

    Новости по теме
    Зе Турбо назвал топ-тренера, на которого похож Юран
    Нападающий «Пари НН» сказал, чем Юран похож на Моуринью 6
    Моуринью – о работе в «МЮ»: «Мы сделали максимум, никто не справился лучше меня» 1
    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2024 20:16
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1708018177
    ... могли бы дать сезон закончить...
    Ответить
    LOKOfanatik19
    1708021418
    Некогда великий, стал автобусом похлеще Атлетико, этот антифутбол и так достал с нашим РПЛ.... Жозе прогрессируй ищи другие пути.... Есть атака и контроль мяча.
    Ответить
    Виторио
    1708056256
    Чу-хон-цы.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+