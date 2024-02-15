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    Роднина высказалась о деле Промеса

    Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировал решение суда Амстердама в отношении нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

    «Нужно задать вопрос руководителям клуба, как они представляют себе: может ли в российском чемпионате играть футболист, который официально арестован на своей родине? Тем более под судом он не вчера оказался.

    Такого человека не надо защищать. Святым он уже никогда не будет. Это не хороший пример. Если мы к своим футболистам предъявляем достаточно высокие требования, а мы помним все, когда было наказание за неадекватное поведение, поэтому какая-то последовательность действий должна прослеживаться. Болезненная ситуация», – сказала Роднина.

    • 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к 6 годам тюрьмы за участие в контрабанде больше 1 тонны наркотиков.
    • Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.
    • В текущем сезоне Промес сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами.

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    Источник: Metaratings.ru

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    15.02.2024 19:19
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    Комментарии (49)
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    Plyash
    1708017356
    А ты,госпожа Роднина,колесила бы назад в свою американию,там и тявкай.
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    nik55
    1708018286
    крысе слово не давали
    Ответить
    Владимир-Филиппов-vkontak
    1708019046
    Наконец-то разумные слова.
    Ответить
    Январь 59
    1708019420
    Лучше бы Роднина занималась вопросами о отстранении наших фигуристок, и о использовании допингов спортсменами США.
    Ответить
    dragoff
    1708021115
    Такого человека, как Роднина(на секунду гражданка США) точно не надо слушать
    Ответить
    TIMOTHY
    1708028032
    Клуб закрыть! Нарика ,торгаша в тюрьму
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    VPERDIV SPARTAK
    1708029055
    Круто! Роднина все правильно говорит
    Ответить
    Sergey--google
    1708078572
    6 лет тюрьмы за одну тонну наркотиков, - а ю сирьоз?! Это каким наркоманом надо быть чтобы не понять, что дело шито белыми нитками. 1 тонна наркотиков - это 100 пожизненных и миллион годовых бюджетов США. Сказочники мля. Особенно доказательства в "деле" радуют. В РФ 6 лет за 10 грамм дадут. Даже больше, просто за хранение. А организатору и за 10 лет легко.
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    Spartakbro
    1708089752
    Овца кто она такая
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    Sergey-Martinov-yandex
    1708108882
    Спартак, это не вся Россия. Плевать какой суд призвал Промеса к ответу. Но если будет доказано, что он причастен наркоте, он не должен находиться на нашей территории. Убийца может убить одного, двух трёх человек, а от барыг гибнут и страдают тысячи.
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