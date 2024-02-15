Роднина высказалась о деле Промеса

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировал решение суда Амстердама в отношении нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Нужно задать вопрос руководителям клуба, как они представляют себе: может ли в российском чемпионате играть футболист, который официально арестован на своей родине? Тем более под судом он не вчера оказался.

Такого человека не надо защищать. Святым он уже никогда не будет. Это не хороший пример. Если мы к своим футболистам предъявляем достаточно высокие требования, а мы помним все, когда было наказание за неадекватное поведение, поэтому какая-то последовательность действий должна прослеживаться. Болезненная ситуация», – сказала Роднина.