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    • В федерации футбола Беларуси назвали условие для проведения матча с Россией

    В федерации футбола Беларуси назвали условие для проведения матча с Россией

    Первый заместитель председателя ассоциации «Белорусская федерация футбола» Андрей Василевич сказал, что товарищеский матч между Беларусью и Россией может пройти в Минске.

    «Процентов на 90, что матч со сборной России состоится. Российская сторона готова принять наше предложение, чтобы провести матч, также они готовы провести товарищеский матч в Минске, это одно из наших условий.

    Общение проходило по-разному, имеем возможность встречаться лично и работать на расстоянии. Пока договор на матч не подписан, когда это будет сделано – вопрос времени. Я так понимаю, что и РФС нужно согласовать с главным тренером этот вопрос, когда они будут готовы это сделать, то сразу договор и подпишем», – сказал Василевич.

    • Российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных международных турнирах.
    • В марте российская сборная проведет в Москве товарищеские встречи против Сербии и Парагвая.
    • С начала отстранения Россия еще ни разу не играла с командами из Европы или Южной Америки.
    • Ранее Василевич говорил, что сборная Беларуси может провести товарищеский матч с россиянами только в июне 2024 года.

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    Источник: ТАСС

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    15.02.2024 18:40
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    Комментарии (1)
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    alex1951
    1708014745
    На матче должны присутствовать - Бацька ,Царь всея Бульбашии и Царь Всея Руси В.В.П.- Внешний Валовой продукт)))
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