В федерации футбола Беларуси назвали условие для проведения матча с Россией

Первый заместитель председателя ассоциации «Белорусская федерация футбола» Андрей Василевич сказал, что товарищеский матч между Беларусью и Россией может пройти в Минске.
«Процентов на 90, что матч со сборной России состоится. Российская сторона готова принять наше предложение, чтобы провести матч, также они готовы провести товарищеский матч в Минске, это одно из наших условий.
Общение проходило по-разному, имеем возможность встречаться лично и работать на расстоянии. Пока договор на матч не подписан, когда это будет сделано – вопрос времени. Я так понимаю, что и РФС нужно согласовать с главным тренером этот вопрос, когда они будут готовы это сделать, то сразу договор и подпишем», – сказал Василевич.
- Российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных международных турнирах.
- В марте российская сборная проведет в Москве товарищеские встречи против Сербии и Парагвая.
- С начала отстранения Россия еще ни разу не играла с командами из Европы или Южной Америки.
- Ранее Василевич говорил, что сборная Беларуси может провести товарищеский матч с россиянами только в июне 2024 года.