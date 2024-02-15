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    Глушаков отреагировал на 7,5 лет тюрьмы для Промеса

    Полузащитник Денис Глушаков высказался о приговоре амстердамского суда в отношении полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

    – Промеса признали виновным и дали шесть лет тюрьмы заочно. Теперь Квинси пожизненный москвич?

    – Встречался с ним до игры с «Ростовом» в Москве, где «Спартак» победил. Мы сидели, общались. Сказал ему: «Квинси, ты уже русский». На что он мне ответил: «Конечно, я русский. Куда я поеду, брат? Я уже здесь. Ты же знаешь меня». И я сказал: «Конечно, ты мой черный брат, а я твой белый брат».

    Деваться некуда, Промес будет в России. Да и не надо ему никуда дергаться, у него русский менталитет. Может спокойно жить в столице, быть здесь.

    – Ещенко сказал, что Промес после завершения карьеры будет работать тренером «Спартака».

    – Все зависит от человека, все разные. Тут либо дано, либо нет. Плюс кто-то после карьеры говорит: «Ненавижу футбол, не хочу там быть». Никто не знает, как закончится наша карьера.

    • Промес и Глушаков играли вместе в «Спартаке» в 2014–2018 годах.
    • 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к 6 годам тюрьмы за участие в контрабанде больше 1 тонны наркотиков.
    • Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.
    • В текущем сезоне Промес сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    15.02.2024 16:22
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    Комментарии (13)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708004121
    После известной выходки Кокорина Зенит сразу расторг с ним контракт, а там была скромная пьяная драка. Свинарник наоборот укрывает беглого преступника. По сравнению с наркобарыгой Коко ребёнок в шортиках. Гыгыгы
    Ответить
    ...уефан
    1708004264
    ...ржунемогу)))... Херово, что видео разговора между Глушем и Промесом нету(...
    Ответить
    fakeid
    1708004539
    зря постеснялись прикрепить к новости фотку, где он парил зулуса в бане. клуб дезеувов)
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    bset
    1708005392
    Что за чушь? У барыги русский менталитет? А ты русских спросил, согласны ли они в одной лодке с наркошой быть?
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    Cleaner
    1708005393
    А не вкладывался ли сам Глушаков в ГРЯЗНЫЕ делишки Промеса?
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    Pooodle
    1708005571
    И это абьюзерское рыло подтянулись))) видать прибыль с 1362 тоже была)
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    Project Бабангида
    1708006333
    "я твой брат...а я твой рот..." Диса ты что придурочный? один брат на кухонном ноже уже у него повращался
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    фанат джигурды
    1708008002
    Интересно, а Промес смотрел фильм "Хочу в тюрьму"?
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    WE ARE FOR PETER
    1708016276
    А что вы ждали от сектанта про сектанта!?) Глушак за укрывательство преступника
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    ВетеR
    1708024114
    два тупоголовых дебила....
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