Глушаков отреагировал на 7,5 лет тюрьмы для Промеса

Полузащитник Денис Глушаков высказался о приговоре амстердамского суда в отношении полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

– Промеса признали виновным и дали шесть лет тюрьмы заочно. Теперь Квинси пожизненный москвич?

– Встречался с ним до игры с «Ростовом» в Москве, где «Спартак» победил. Мы сидели, общались. Сказал ему: «Квинси, ты уже русский». На что он мне ответил: «Конечно, я русский. Куда я поеду, брат? Я уже здесь. Ты же знаешь меня». И я сказал: «Конечно, ты мой черный брат, а я твой белый брат».

Деваться некуда, Промес будет в России. Да и не надо ему никуда дергаться, у него русский менталитет. Может спокойно жить в столице, быть здесь.

– Ещенко сказал, что Промес после завершения карьеры будет работать тренером «Спартака».

– Все зависит от человека, все разные. Тут либо дано, либо нет. Плюс кто-то после карьеры говорит: «Ненавижу футбол, не хочу там быть». Никто не знает, как закончится наша карьера.