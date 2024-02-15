Глушаков отреагировал на 7,5 лет тюрьмы для Промеса

Полузащитник Денис Глушаков высказался о приговоре амстердамского суда в отношении полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.
– Промеса признали виновным и дали шесть лет тюрьмы заочно. Теперь Квинси пожизненный москвич?
– Встречался с ним до игры с «Ростовом» в Москве, где «Спартак» победил. Мы сидели, общались. Сказал ему: «Квинси, ты уже русский». На что он мне ответил: «Конечно, я русский. Куда я поеду, брат? Я уже здесь. Ты же знаешь меня». И я сказал: «Конечно, ты мой черный брат, а я твой белый брат».
Деваться некуда, Промес будет в России. Да и не надо ему никуда дергаться, у него русский менталитет. Может спокойно жить в столице, быть здесь.
– Ещенко сказал, что Промес после завершения карьеры будет работать тренером «Спартака».
– Все зависит от человека, все разные. Тут либо дано, либо нет. Плюс кто-то после карьеры говорит: «Ненавижу футбол, не хочу там быть». Никто не знает, как закончится наша карьера.
- Промес и Глушаков играли вместе в «Спартаке» в 2014–2018 годах.
- 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к 6 годам тюрьмы за участие в контрабанде больше 1 тонны наркотиков.
- Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.
- В текущем сезоне Промес сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами.