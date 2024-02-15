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    • В «Барселоне» определились с кандидатами на место левого вингера, Хвича – в их числе

    В «Барселоне» определились с кандидатами на место левого вингера, Хвича – в их числе

    «Барселона» рассчитывает подписать левого вингера в левое трансферное окно, чтобы решить проблему дисбаланса в атаке после ухода Усмана Дембеле.

    Новобранец должен быть способен обеспечить контроль мяча и создание опасных моментов. Лучшим кандидатом на эту позицию в клубе считают Мохамеда Салаха из «Ливерпуля», однако его подписание почти невозможно из-за высокой стоимости игрока.

    Также «блауграна» следит за Габриэлом Мартинелли из «Арсенала» и Хвичей Кварацхелией из «Наполи».

    При недостатке средств рассматривается возможность подписания Каору Митомы из «Брайтона». При этом возвращение Ансу Фати после аренды не является приоритетным.

    • Дембеле ушел из «Барселоны» в «ПСЖ» прошлым летом.
    • «Барселона» занимает третье место в Примере с 51 очком после 24 матчей.
    • Главный тренер команды Хави уйдет со своего поста по завершении сезона.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    15.02.2024 15:50
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    Комментарии (1)
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    моэм
    1708176705
    Барсе не нужен старый конь Салах , к тому же он не вингер , как и Мартинелли , и если Барсе нужен именно вингер , то из списка остаётся один Хвича ...Митома не в счёт , Барсу не устроит игрок клуба средней паршивости , хоть и АПЛ .
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