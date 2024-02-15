В «Барселоне» определились с кандидатами на место левого вингера, Хвича – в их числе

«Барселона» рассчитывает подписать левого вингера в левое трансферное окно, чтобы решить проблему дисбаланса в атаке после ухода Усмана Дембеле.

Новобранец должен быть способен обеспечить контроль мяча и создание опасных моментов. Лучшим кандидатом на эту позицию в клубе считают Мохамеда Салаха из «Ливерпуля», однако его подписание почти невозможно из-за высокой стоимости игрока.

Также «блауграна» следит за Габриэлом Мартинелли из «Арсенала» и Хвичей Кварацхелией из «Наполи».

При недостатке средств рассматривается возможность подписания Каору Митомы из «Брайтона». При этом возвращение Ансу Фати после аренды не является приоритетным.