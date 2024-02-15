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    УЕФА назвал общую сумму выручки клубов РПЛ за 2023 год

    УЕФА опубликовал отчет по поводу финансовой и инвестиционной ситуации в европейском футболе. Согласно ему, суммарная выручка клубов РПЛ за 2023 год составила 1,05 миллиарда евро.

    Общая коммерческая выручка составила 617 миллионов евро, выручка от продажи ТВ-прав – 104 миллиона евро, от продажи билетов – 59 миллионов евро, прочие выручки – 260 миллионов евро.

    • Также отмечается, что российские клубы получили 9,1 миллиона евро от УЕФА.

    • По показателю общей выручки Россия заняла шестое место, позади Англии, Германии, Италии, Испании и Франции.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    15.02.2024 14:55
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    Комментарии (6)
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    LOKOfanatik19
    1707999011
    Комментарии -1, что то новое )))
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    SpartakMoskwa
    1708000259
    Португалы как было после нас также и остались
    Ответить
    ...уефан
    1708000447
    ...им ещё хватает наглости совать свои кривые морды в нашу сторону...
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    BRO_football
    1708004895
    Теперь понятно, почему РФС не хочет в Азию переходить. В Азии таких доходов не будет.
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