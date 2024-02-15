УЕФА назвал общую сумму выручки клубов РПЛ за 2023 год

УЕФА опубликовал отчет по поводу финансовой и инвестиционной ситуации в европейском футболе. Согласно ему, суммарная выручка клубов РПЛ за 2023 год составила 1,05 миллиарда евро.
Общая коммерческая выручка составила 617 миллионов евро, выручка от продажи ТВ-прав – 104 миллиона евро, от продажи билетов – 59 миллионов евро, прочие выручки – 260 миллионов евро.
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Также отмечается, что российские клубы получили 9,1 миллиона евро от УЕФА.
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По показателю общей выручки Россия заняла шестое место, позади Англии, Германии, Италии, Испании и Франции.