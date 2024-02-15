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    • Бывший адвокат Мамаева оценил возможность отмены приговоров Промесу

    Бывший адвокат Мамаева оценил возможность отмены приговоров Промесу

    Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал решение суда Амстердама в отношении 32-летнего нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

    «С территории России экстрадиция Промеса невозможна. Между нашей страной и Нидерландами, суды которого вынесли приговоры в отношении Промеса, нет соглашения об обоюдной экстрадиции лиц, совершивших преступления.

    Однако, в порядке исключения решение о выдаче вправе принять генпрокурор или его заместитель. Полагаю, что таким правом указанные должностные лица не воспользуются. Тем более Нидерланды – потенциально недружественное для России государство.

    Что касается гражданства, то это прерогатива президента России. Наличие судимости в другой стране может быть основанием для отказа.

    Однако, напомню, что оба приговора в отношения Квинси не вступили в законную силу. А в статье 49 российской Конституции закреплен принцип презумпции, согласно которому каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана вступившим в законную силу приговором. Вместе с тем, полагаю, что предоставление Промесу гражданства РФ, вопрос уже больше политический, нежели юридический.

    Достаточно мягкий приговор Промесу по обоим делам, как это зачастую бывает в российских судах, косвенное подтверждение, что с обвинительными доказательствами в этих делах не все в порядке. Не исключаю, что оба приговора могут быть отменены вышестоящей инстанцией в пользу Промеса», – сказал Бушманов.

    • 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к 6 годам тюрьмы за участие в контрабанде больше 1 тонны наркотиков.
    • Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.
    • Бушманов был адвокатом полузащитника Павла Мамаева в деле о двух драках в Москве в 2018 году.

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    Источник: Metaratings.ru

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    15.02.2024 14:36
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    Комментарии (22)
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    alex1951
    1707997530
    Вот то,о чем написал ранее : сделать его русским и все дела. Здесь он котируется ,а дома что? Шконка ,баланда и никакога футбола....Спартак ,работай.....
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    MazaiNN
    1707997550
    Давайте по чесноку. Гражданство РФ Промес заслужил больше чем тот же Клаудиньо.
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    DVOK68
    1707999271
    Отмена приговора,не отмена,игры что остались в сезоне,Промес доиграет в любом случае.А дальше как и куда покатит,видно будет.
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    Cleaner
    1708000854
    Краснодар, клуб, которому не плевать не свою репутацию, РАСТОРГ контракт с Мамаевым. В беспринципном Спартаке ГОРДЯТСЯ Промесом...(((
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    acor94
    1708003336
    С другой стороны, раз он не может никуда уехать, под угрозой сдачи в Голландию, заставить играть бесплатно, ну за прожиточный минимум.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708004521
    С Коко и Мамаем после драки клубы расторгли контракты. По сравнению с уголовником Промясом они детишки пионеры. Гыгыгы
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    Виктор-Рыбаков-google
    1708147876
    Вообще-то,не надо Россию делать отстойником,из которого выдачи нет,для всяких уродов,пусть в чём-то и замечательных!
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