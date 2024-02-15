Бывший адвокат Мамаева оценил возможность отмены приговоров Промесу

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал решение суда Амстердама в отношении 32-летнего нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«С территории России экстрадиция Промеса невозможна. Между нашей страной и Нидерландами, суды которого вынесли приговоры в отношении Промеса, нет соглашения об обоюдной экстрадиции лиц, совершивших преступления.

Однако, в порядке исключения решение о выдаче вправе принять генпрокурор или его заместитель. Полагаю, что таким правом указанные должностные лица не воспользуются. Тем более Нидерланды – потенциально недружественное для России государство.

Что касается гражданства, то это прерогатива президента России. Наличие судимости в другой стране может быть основанием для отказа.

Однако, напомню, что оба приговора в отношения Квинси не вступили в законную силу. А в статье 49 российской Конституции закреплен принцип презумпции, согласно которому каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана вступившим в законную силу приговором. Вместе с тем, полагаю, что предоставление Промесу гражданства РФ, вопрос уже больше политический, нежели юридический.

Достаточно мягкий приговор Промесу по обоим делам, как это зачастую бывает в российских судах, косвенное подтверждение, что с обвинительными доказательствами в этих делах не все в порядке. Не исключаю, что оба приговора могут быть отменены вышестоящей инстанцией в пользу Промеса», – сказал Бушманов.