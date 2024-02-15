Уткин ответил, нужно ли «Спартаку» избавиться от Промеса

Василий Уткин высказался о необходимости для «Спартака» искать замену Квинси Промесу, приговоренному в Нидерландах к 7,5 годам тюрьмы.

Спартаковца осудили на 6 лет, признав виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.

Ранее его приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.

«На мой взгляд это [поиск замены для Промеса] единственное разумное решение, потому что к этому можно относиться по-разному.

Возможно, кто-то считает, что «Спартак» – жена Промеса и должна оказывать ему поддержку на протяжении ближайших семи с половиной лет.

На эту тему мне спекулировать даже не хочется. Если «Спартак» так считает, что она должна, то пусть и продолжает делать то, что она должна», – заявил Уткин.