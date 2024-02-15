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    Уткин ответил, нужно ли «Спартаку» избавиться от Промеса

    Василий Уткин высказался о необходимости для «Спартака» искать замену Квинси Промесу, приговоренному в Нидерландах к 7,5 годам тюрьмы.

    • Спартаковца осудили на 6 лет, признав виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.
    • Ранее его приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.

    «На мой взгляд это [поиск замены для Промеса] единственное разумное решение, потому что к этому можно относиться по-разному.

    Возможно, кто-то считает, что «Спартак» – жена Промеса и должна оказывать ему поддержку на протяжении ближайших семи с половиной лет.

    На эту тему мне спекулировать даже не хочется. Если «Спартак» так считает, что она должна, то пусть и продолжает делать то, что она должна», – заявил Уткин.

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    15.02.2024 12:42
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    Комментарии (24)
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    Красногвардейчик
    1707994672
    А ведь Вася болельщик Спартака!!!! Респект за адекватность
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    Скай
    1707994706
    да ладно пи с теть. Пущай паря играет в РПЛ по крайняку, пока все одно на пару лет в еуропу хода для нас нет. А через год-другой уже и сам Промес в силу возраста закончит с футболом. а то млять спохватились злопыхатели, чай ежели у конкуретов такой игрок был бы, то пи с тели бы по другому.
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    NewLife
    1707995684
    Страх перед Спартаком и Промесом стал глобальным и даже от Орлова к Уткину перешел. Судьи уже, как водится, проинструктированы ?
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    DVOK68
    1707999413
    Поинтересоваться у жирного позабыли,что и как делать.Его мнение безусловно является определяющим для ФКСМ.
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    ZAITZEFF2011
    1708011055
    Ясно одно:Васе нужно избавляться от лишнего веса, научиться снова ходить и не влазить в чужой огород со своими советами.
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    Владимир-Филиппов-vkontak
    1708023985
    Ха-ха, а срамтак, оказывается, "она" :)
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    ABC--google
    1708033431
    Промесу нужно подать в Басманный суд заявление на Нидерланды за работорговлю. Выйграть, а затем объявить Нидерланды в розыск с выдачей Нидерландов Промесу. Да здраствуйт наш самый гумманный суд в мире.
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    Cleaner
    1708069912
    Спартак - ЖЕНА Промеса!!!!!!!!!!!!!! Ну ржу ни могу, как Уткин в самую точку описал красно-белых!!!...)))
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    Иван-Попович-google
    1708083622
    Когда нибудь (думаю скоро) закончится то, что начал бункерный. Через время после этого(2-4 года) , росклубы пустят на международную арену, и вот тогда этот фортель (сокрытие уголовника) и аукнется Спартаку, ну и другим может достаться. Выдачей конечно не клуб занимается, но контракт нужно рвать прямо вчера.
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    ...уефан
    1708106851
    ...ты, Уткин, кем себя возомнил, что бы произносить о клубе такие слова???... Кто только теперь из околофутбольных чмошников не постарался на этой теме приподнять свой, давно висящий "авторитет"...
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