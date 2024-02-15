Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Тулузы», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Бенфика»: Трубин, Силва, Ба, Аурснес, Отаменди, Кекчю, Мариу, Невеш, Кабрал, Ди Мария, Рафа Силва.
Главный тренер: Рогер Шмидт
«Тулуза»: Рестес, Николайсен, Коста, Мависса, Диарра, Спирингс, Сьерро, Кассерес, Даллинга, Дeннум, Бабика.
Главный тренер: Карлес Мартинес
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Тулуза»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».