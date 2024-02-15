Мостовой: «Без Промеса «Спартаку» крышка»

Александр Мостовой считает, что возможная потеря Квинси Промеса из-за уголовного преследования станет фатальной для «Спартака».

Спартаковца осудили на 6 лет, признав виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.

Ранее его приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.

«Пусть «Спартак» сам решает, что ему делать с Промесом. Судьей выступать не хочу.

Конечно, ситуация крайне неприятная и требует какой-то реакции со стороны клуба. Жить надо по закону, чтобы потом не пришлось выпутываться из подобных историй.

Промес входит в топ-3 лучших игроков РПЛ. Звезда. В «Спартаке» так вообще на нем держится вся атакующая игра. Без Квинси красно-белым крышка», – сказал Мостовой.