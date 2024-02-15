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    Мостовой: «Без Промеса «Спартаку» крышка»

    Александр Мостовой считает, что возможная потеря Квинси Промеса из-за уголовного преследования станет фатальной для «Спартака».

    • Спартаковца осудили на 6 лет, признав виновным в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 кг в 2020 году.
    • Ранее его приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Теперь футболисту нельзя въезжать в 41 страну из-за риска быть экстрадированным в Нидерланды.

    «Пусть «Спартак» сам решает, что ему делать с Промесом. Судьей выступать не хочу.

    Конечно, ситуация крайне неприятная и требует какой-то реакции со стороны клуба. Жить надо по закону, чтобы потом не пришлось выпутываться из подобных историй.

    Промес входит в топ-3 лучших игроков РПЛ. Звезда. В «Спартаке» так вообще на нем держится вся атакующая игра. Без Квинси красно-белым крышка», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.02.2024 09:00
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    Комментарии (14)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    rash1959
    1707978373
    мост, ты проблеммы своей пустой башки решай, возможно психиатры помогут, а с Промесом другие люди будут решать.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707980139
    Стыдно за клуб - пособник уголовнику. Гыгыгы
    Ответить
    Цугундeр
    1707980419
    Хотя и секрет Полишинеля ,но так и есть .
    Ответить
    Benifacto
    1707980804
    да емана он уже когда нибуть заткнеться? ктонибудь ему может обьяснит что его мнение никого не интересует! есть приближонные к очку императора мостового? скажите ему чтобы хотябы пол года не говорил! все уже поняли что он второй ловчев!
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    Pooodle
    1707984352
    Две главные голландские легенды Спортака- это Наркопромес и Гей Зеув!
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    Скай
    1707985112
    бЗдиниту есть чем ответить: Максим Молокоедов является нарковоспитанником петербуржского бЗдинита. При задержании у футболиста обнаружили 6 кг кокаина. Как итог тюрьма. Ну и куда же бЗдиниту без своей голубой устрицы - Моло.
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    гнида тарасовская
    1707986703
    Точно , крышка . Крышка от унитаза .
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    АлексМак
    1707994910
    ему итак крышка
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    Igr-Rоmanyuta-google
    1707996844
    Какое же у Мостового лицо ? Ну прям все признаки "недалёкого"человека
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    Виторио
    1708222436
    Не критично. Есть ещё 154 страны, куда Промесу въезжать можно.
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