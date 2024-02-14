Угальде: «Промес – мой пример для подражания»

Зимний новичок «Спартака» Манфред Угальде рассказал, что считает Квинси Промеса примером для подражания.

«Показалось, что в «Спартаке» партнeры у меня сильнее, чем в «Твенте». Хотелось бы провести здесь фантастическую карьеру, как у Квинси.

Промес уже рассказал мне об особенностях жизни в Москве. Он пример для подражания для меня.

Я хороший футболист, готов к давлению. Хочу получать удовольствие от футбола и выигрывать трофеи», – сказал Угальде.