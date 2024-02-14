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    Угальде: «Промес – мой пример для подражания»

    Зимний новичок «Спартака» Манфред Угальде рассказал, что считает Квинси Промеса примером для подражания.

    «Показалось, что в «Спартаке» партнeры у меня сильнее, чем в «Твенте». Хотелось бы провести здесь фантастическую карьеру, как у Квинси.

    Промес уже рассказал мне об особенностях жизни в Москве. Он пример для подражания для меня.

    Я хороший футболист, готов к давлению. Хочу получать удовольствие от футбола и выигрывать трофеи», – сказал Угальде.

    • За костариканца заплатили 13+2 миллионов евро.
    • Форвард перешел из «Твенте», заключил контракт на 4,5 года и взял 9-й игровой номер.
    • Промеса сегодня осудили в Нидерландах за участие в контрабанде наркотиков и приговорили к 6 годам тюрьмы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.02.2024 23:39
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    Комментарии (21)
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    VPERDIV SPARTAK
    1707943735
    Из чемодана угостили по ходу))
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    Project Бабангида
    1707943760
    красавчик! сразу по двум статьям пойдёшь
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    СпорЦмен
    1707944403
    Надо было дорогу занюхать, потом лицом в камеру: " Промес, мой пример для подражания"!
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    WE ARE FOR PETER
    1707944595
    Быстро ты освоился и принюхался)
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    Suvorov71
    1707944729
    А что вас вонючек так мало на ветке, примерзли у помойки
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    VVM1964
    1707946161
    Оооо, ну сейчас начнется "пир вурдалаков" !!! (((
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    АЛЕКС 58
    1707972682
    Наркотой торговать решил по примеру промеса? Хороший пример для подражания! Как игроки Спартака относятся к наркоторговцу? Неужели одобряют?
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707980623
    Хорошенький епт пример для подражания уголовник и наркобарыга. Гыгыгы
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