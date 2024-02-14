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    • Стало известно, останется ли Промес в ОАЭ на сборе «Спартака» – ему грозит экстрадиция

    Стало известно, останется ли Промес в ОАЭ на сборе «Спартака» – ему грозит экстрадиция

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил, продолжит ли Квинси Промес готовится ко второй части сезона с другими игроками «Спартака».

    • Команда сейчас находится в Абу-Даби на зимнем сборе.
    • Промеса сегодня приговорили к 6 годам тюрьмы за причастность к контрабанде наркотиков.
    • Между ОАЭ и Нидерландами действует договор об экстрадиции граждан.

    «Я в перерыве пытался узнать, останется ли Квинси в команде или отправится в Россию.

    Мне сказали, что останется в команде и продолжит тренироваться вместе со всеми, – сказал Генич.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.02.2024 22:08
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    Комментарии (21)
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    alefreddy
    1707938433
    пока это мечты да и приговор если он есть долго в силу вступать будет
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    VPERDIV SPARTAK
    1707940134
    Спартак в идеале расформировать нужно!! Много мутного в его истории! То бормантам,то таблетки,сами бывшие сектанты об том сказали! А тут вааще вопиющий случай..
    Ответить
    ramblernasheveverythng
    1707942381
    Антошо , біжи в Україну поки не пізно ! Ми тебе приголубимо, будеш як сир у маслі кататися.
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    Вомбат
    1707943690
    Никакая экстрадиция Промесу не грозит. Я уже устал здесь это объяснять. Россия в Европу не выдает. ОАЭ выдает только по решению местного суда. Местный суд может получить запрос на выдачу только после вступления приговоров в силу. Да, по поножовщине приговор Промесу вступит в уже скоро. Но запроса по этому делу не будет - оно слишком мелкое (подумаешь, кузена инвалидом сделал за то, что тот ожерелье бабушкино стащил). Запрос по делу о наркотрафике будет только в 2026, когда вступит в силу вчерашний приговор. В это время Промесу не надо будет ездить ни на какие сборы, в свои 34 года он наверняка повесит бутсы на гвоздь и будет просто очень богатым москвичом со спартаковским прошлым.
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    СпорЦмен
    1707945199
    Если я правилтно заметил ветер перемен, то единственный, кто может спекулировать на не.гре, это срамтак. Все свои неудачи будт списывать, именно на это.
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    alex1951
    1707946209
    Спартак! Не будет Промеса ,не будет вам удачи.... Дайте ему гражданство ,в темпе... Иначе заметут его....А без него вам полная Ж.
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    JIEGEHDA
    1707968851
    Честно скажу . Без Промесса скучно будет Спартак . И да лучше пусть играет. А если так. То говорят Зенит Всё купил чтоб он на матч не сыграл . Говорят новая функция чтоб матч не сыграл 6 лет тюрьмы дают ахахахах
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    АЛЕКС 58
    1707972983
    Сколько вони из-за наркодилера и уголовника
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    Pooodle
    1707983702
    Внимательнее кинологам обыскать тарасоффку и открывалку! Закладки с порошком могут быть в каждом углу! Гы-гы-гы!
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