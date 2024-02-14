Стало известно, останется ли Промес в ОАЭ на сборе «Спартака» – ему грозит экстрадиция

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил, продолжит ли Квинси Промес готовится ко второй части сезона с другими игроками «Спартака».
- Команда сейчас находится в Абу-Даби на зимнем сборе.
- Промеса сегодня приговорили к 6 годам тюрьмы за причастность к контрабанде наркотиков.
- Между ОАЭ и Нидерландами действует договор об экстрадиции граждан.
«Я в перерыве пытался узнать, останется ли Квинси в команде или отправится в Россию.
Мне сказали, что останется в команде и продолжит тренироваться вместе со всеми, – сказал Генич.