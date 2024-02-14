В РФС объяснили, почему сборная России примет Парагвай в Москве

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Парагвая.

«Парагвай был очень заинтересован в том, чтобы сыграть с нами. У этой сборной в паузу будет один товарищеский матч, поэтому коллеги попросили предоставить базу для тренировок.

Сборная Парагвая прилетит в Россию уже 19 марта, чтобы провести полноценный учебно-тренировочный сбор. Он пройдет на нашей базе в Мацесте (Сочи).

Почему игра пройдет в Москве? Сборная Парагвая прилетит в Россию с несколькими пересадками, затем их ждeт долгий перелeт на Родину. Наши молодeжные, женские сборные сейчас часто летают в Южную Америку для проведения товарищеских матчей, поэтому мы не понаслышке знаем, как много сил отнимает перелeт.

По этой причине был выбран город с лучшим международным авиасообщением, чтобы наш соперник смог вернуться в Парагвай с минимальным количеством пересадок», – объяснил Митрофанов.