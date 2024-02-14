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    • В РФС объяснили, почему сборная России примет Парагвай в Москве

    В РФС объяснили, почему сборная России примет Парагвай в Москве

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Парагвая.

    «Парагвай был очень заинтересован в том, чтобы сыграть с нами. У этой сборной в паузу будет один товарищеский матч, поэтому коллеги попросили предоставить базу для тренировок.

    Сборная Парагвая прилетит в Россию уже 19 марта, чтобы провести полноценный учебно-тренировочный сбор. Он пройдет на нашей базе в Мацесте (Сочи).

    Почему игра пройдет в Москве? Сборная Парагвая прилетит в Россию с несколькими пересадками, затем их ждeт долгий перелeт на Родину. Наши молодeжные, женские сборные сейчас часто летают в Южную Америку для проведения товарищеских матчей, поэтому мы не понаслышке знаем, как много сил отнимает перелeт.

    По этой причине был выбран город с лучшим международным авиасообщением, чтобы наш соперник смог вернуться в Парагвай с минимальным количеством пересадок», – объяснил Митрофанов.

    • 21 марта россияне примут Сербию.
    • Игра с Парагваем состоится 25 марта.
    • Оба матча пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.02.2024 21:39
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    Комментарии (1)
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    qwertyйцукен
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    Камерун прямо признался что играл с Россией за деньги.А тут прям отмазочную историю придумали про Парагвай.))
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