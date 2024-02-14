«Спартак» рассматривает четырех легионеров на замену Промесу, осужденному в Нидерландах

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал изучает варианты усиления атаки на случай, если Квинси Промес не сможет выполнять свои профессиональные обязанности.

В его шорт-лист на сегодняшний день входят четыре иностранных футболиста. Их имена не называются.

Клуб готов потратить на подписание замены для голландского вингера от 15 до 18 миллионов евро.

Промеса приговорили в Нидерландах к 7,5 годам лишения свободы.

6 лет тюрьмы ему дали за контрабанду наркотиков, еще 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата.

«Спартак» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть контракт с игроком, если того приговорят к реальному сроку.

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