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    • «Спартак» рассматривает четырех легионеров на замену Промесу, осужденному в Нидерландах

    «Спартак» рассматривает четырех легионеров на замену Промесу, осужденному в Нидерландах

    Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал изучает варианты усиления атаки на случай, если Квинси Промес не сможет выполнять свои профессиональные обязанности.

    В его шорт-лист на сегодняшний день входят четыре иностранных футболиста. Их имена не называются.

    Клуб готов потратить на подписание замены для голландского вингера от 15 до 18 миллионов евро.

    • Промеса приговорили в Нидерландах к 7,5 годам лишения свободы.
    • 6 лет тюрьмы ему дали за контрабанду наркотиков, еще 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • «Спартак» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть контракт с игроком, если того приговорят к реальному сроку.

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    Источник: Metaratings

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    14.02.2024 15:15
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    Комментарии (21)
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    Давид59
    1707914842
    О чём базар? Квинси едет сам в тюрьму? Или его выдавать собрались? Много шума из ничего.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1707915009
    Пора в бега уголовнику нарко барыге. Свинарня может выдать, а то за укрывательство и пособничество могут расформировать. Гыгыгы
    Ответить
    Вомбат
    1707915146
    Это все утка, бред собачий. Еще даже первый приговор, вынесенный Промесу за бытовую поножовщину, не вступил в силу. По нему апелляция будет рассматриваться в марте. А он был вынесен осенью 2022 г. Новая статья гораздо тяжелее, и апелляция по ней меньше двух лет не займет. Окончательно признаны виновными в организации наркотрафика Промес и его дядюшка могут быть только в 2026 году. Вот тогда ему стоит опасаться выездов за границу, так как Интерпол получит ордер на его задержание в любой стране мира, кроме России, Белоруссии, Ирана и Северной Кореи. (Кстати, бытовым насилием Интерпол не занимается, так что год назад Промес зря не поехал в Эмираты. Ему нельзя было только в Европу). Но в 2026 Промес уже не сможет играть в Спартаке в силу возрас
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    acor94
    1707915497
    Можно продать Промеса в Голландскую исправительную колонию миллионов за 10.
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    Cleaner
    1707915908
    После приговора НАРКОБАРЫГЕ Спартак просто ОБЯЗАН РАЗОРВАТЬ контракт с Промесом и выслать его из России. Иначе даже самим спартачам будет СТЫДНО за Спартак...
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    СпорЦмен
    1707917129
    Теперь ищут осужденных за педофелию. Не хотят терять свои позиции в мире. :))))
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    Цугундeр
    1707917439
    Все четверо на "условке " .
    Ответить
    ivany4
    1707923964
    К 20 числу должен управиться. Что бы 21 уже совершать какие-то действия. Самое удивительное, что при всех решениях суда есть, в той или иной степени, упоминание, что у Антохи действует контракт до 30 июня нынешнего года. Да и наши талдычат об этом постоянно. Подозреваю, что 20 числа, на обжалование решения, может статься, что Антоха доиграет ЧР. Ну а там как кривая нидерландского суда вывезет.)))0
    Ответить
    ABF
    1707981655
    Ага, вчера только голландцы что-то пукнули, а уже сегодня Спартак нашёл четырёх человек на замену Промесу! В такую хрень может поверить только этот, ну которому палку ввели до самого мозга!
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    Руслан за Спартак
    1708011616
    Промеса отправить в Северную Корею,там точно эти голландцы не достанут.
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