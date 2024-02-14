Общий срок заключения для Промеса в Нидерландах составит 7,5 лет

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес осужден в Нидерландах в общей сложности на 7 с половиной лет лишения свободы.

14 февраля суд Амстердама признал игрока виновным в контрабанде наркотиков и приговорил к 6 годам, а ранее Промеса осудили на полтора года за нападение на двоюродного брата с ножом.