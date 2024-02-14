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    • Общий срок заключения для Промеса в Нидерландах составит 7,5 лет

    Общий срок заключения для Промеса в Нидерландах составит 7,5 лет

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес осужден в Нидерландах в общей сложности на 7 с половиной лет лишения свободы.

    14 февраля суд Амстердама признал игрока виновным в контрабанде наркотиков и приговорил к 6 годам, а ранее Промеса осудили на полтора года за нападение на двоюродного брата с ножом.

    • В 2020 году полиция перехватила в порту бельгийского Антверпена две партии кокаина весом в 650 кг и 720 кг. По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро в операцию по их провозу и контактировал с наркопреступником Питом Вортелом, рассчитывая заработать 6 миллионов евро.
    • Срок контракта 32-летнего игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.
    • Сейчас нидерландец находится на сборе в ОАЭ вместе с командой.

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    Источник: Sports.ru

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    14.02.2024 13:10
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    Комментарии (2)
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    alefreddy
    1707907146
    при сложении двух вычитается третье не вступило в силу
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707907172
    Уголовника экстрадировать. Укрывателей и пособников расформировать. Гыгыгы
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