Общий срок заключения для Промеса в Нидерландах составит 7,5 лет

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес осужден в Нидерландах в общей сложности на 7 с половиной лет лишения свободы.
14 февраля суд Амстердама признал игрока виновным в контрабанде наркотиков и приговорил к 6 годам, а ранее Промеса осудили на полтора года за нападение на двоюродного брата с ножом.
- В 2020 году полиция перехватила в порту бельгийского Антверпена две партии кокаина весом в 650 кг и 720 кг. По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро в операцию по их провозу и контактировал с наркопреступником Питом Вортелом, рассчитывая заработать 6 миллионов евро.
- Срок контракта 32-летнего игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.
- Сейчас нидерландец находится на сборе в ОАЭ вместе с командой.