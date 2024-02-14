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    • Орлов – о вратарях «Спартака»: «Селихов и Максименко столько пропускают! Они не растут»

    Орлов – о вратарях «Спартака»: «Селихов и Максименко столько пропускают! Они не растут»

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что у «Спартака» есть проблема с позицией вратаря.

    – И я удивлен, что проблема всплыла только сейчас. Эти два вратаря Селихов и Максименко столько пропускают! Они не растут. Красно-белым обязательно нужен новый вратарь, если они хотят бороться за золотые медали. Это очевидно. Вот они и бросились искать… Рассматривали Агкацева? Очень способный парень…

    – Какие-то игры «Спартака» в это межсезонье удалось посмотреть?

    – Я видел матч с «Ростовом». Ну там такие ошибки грубейшие… И именно вратарей. И как на таких надеяться? Ну как? Поэтому я удивлен, что Абаскаль этот вопрос еще летом не поставил. А вообще уже года два-три, как понятно, что оба эти голкипера – они перспективные, но не для «Спартака». Им нужен надежный. Вот Лантратова они не взяли, а он сильнее их обоих.

    • 29-летний Александр Селихов провел в нынешнем сезоне 7 матчей за «Спартак» и пропустил 8 голов.
    • 25-летний Александр Максименко в сезоне-2023/24 провел 16 встреч, в которых его ворота поразили 19 раз.
    • У 23-летнего Ильи Свинова на счету в этом сезоне 3 матча и 10 пропущенных голов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.02.2024 12:19
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    Комментарии (17)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707902690
    В свинарнике одна сплошная дырища. Дупло развальцованное !!! Гыгыгы
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    Project Бабангида
    1707902946
    а Кержаков прям китайская стена. такое иногда вычудит, Свинов обзавидуется
    Ответить
    шахта Заполярная
    1707903016
    Гена иди ты на.... помойку
    Ответить
    Дядя Серёжа
    1707903768
    Выше ворот не вырастешь
    Ответить
    СпорЦмен
    1707904344
    Надеюсь Абаскалю, еще сезона 3 на поиски выделят! :)))
    Ответить
    Cleaner
    1707910086
    Над игроками Спартака все РЖУТ. И Геннадий Орлов тоже!!!...)))
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