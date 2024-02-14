Орлов – о вратарях «Спартака»: «Селихов и Максименко столько пропускают! Они не растут»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что у «Спартака» есть проблема с позицией вратаря.

– И я удивлен, что проблема всплыла только сейчас. Эти два вратаря Селихов и Максименко столько пропускают! Они не растут. Красно-белым обязательно нужен новый вратарь, если они хотят бороться за золотые медали. Это очевидно. Вот они и бросились искать… Рассматривали Агкацева? Очень способный парень…

– Какие-то игры «Спартака» в это межсезонье удалось посмотреть?

– Я видел матч с «Ростовом». Ну там такие ошибки грубейшие… И именно вратарей. И как на таких надеяться? Ну как? Поэтому я удивлен, что Абаскаль этот вопрос еще летом не поставил. А вообще уже года два-три, как понятно, что оба эти голкипера – они перспективные, но не для «Спартака». Им нужен надежный. Вот Лантратова они не взяли, а он сильнее их обоих.