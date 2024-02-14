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    • «ПСЖ» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов, 14 февраля

    «ПСЖ» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов, 14 февраля

    14 февраля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. Местный «ПСЖ» будет принимать «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

    «ПСЖ»

    «ПСЖ» подходит к старту плей-офф ЛЧ в хорошей форме. Перед игрой с басками команда Луиса Энрике уверенно разобрался с «Лиллем» в чемпионате Франции – 3:1. Важно заметить, что матч пропустил звездный форвард Килиан Мбаппе, однако он вернется на поле 14 февраля.

    «Реал Сосьедад»

    «Сосьедад» напротив переживает серьезный кризис. В последних четырех матчах с учетом всех турниров баски не забили ни одного гола. В минувший уик-энд «Сосьедад» бездарно проиграл «Осасуне» (0:1).

    Личные встречи

    На сегодняшний день соперники не провели ни одного очного матча на европейской арене.

    Прогноз на матч «ПСЖ»«Реал Сосьедад»

    У «Сосьедада» имеются большие проблемы с составом и мы считаем, что баскам будет очень непросто зацепиться за хороший результат на «Парк де Пренс». Рекомендованная ставка: победа «ПСЖ» (1,65).

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.02.2024 09:20
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