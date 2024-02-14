14 февраля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. Местный «ПСЖ» будет принимать «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
«ПСЖ»
«ПСЖ» подходит к старту плей-офф ЛЧ в хорошей форме. Перед игрой с басками команда Луиса Энрике уверенно разобрался с «Лиллем» в чемпионате Франции – 3:1. Важно заметить, что матч пропустил звездный форвард Килиан Мбаппе, однако он вернется на поле 14 февраля.
«Реал Сосьедад»
«Сосьедад» напротив переживает серьезный кризис. В последних четырех матчах с учетом всех турниров баски не забили ни одного гола. В минувший уик-энд «Сосьедад» бездарно проиграл «Осасуне» (0:1).
Личные встречи
На сегодняшний день соперники не провели ни одного очного матча на европейской арене.
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Реал Сосьедад»
У «Сосьедада» имеются большие проблемы с составом и мы считаем, что баскам будет очень непросто зацепиться за хороший результат на «Парк де Пренс». Рекомендованная ставка: победа «ПСЖ» (1,65).