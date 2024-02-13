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    • Караваев ответил, будет ли «Зенит» праздновать победу в Кубке равноправия

    Караваев ответил, будет ли «Зенит» праздновать победу в Кубке равноправия

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев дал комментарий после выигранного трофея – Кубка равноправия.

    • «Зенит» досрочно выиграл товарищеский турнир в Катаре.
    • В заключительном матче россияне разгромили «Сантос» (4:1).
    • Следующий Кубок равноправия – через год снова в Катаре.

    – «Зенит» взял Кубок Равноправия. Предполагается ли какое-то празднование? Или формат сборов – это про то, что расслабляться никогда нельзя?

    – Нет, конечно, мы не будем праздновать. Повторюсь, это не тот титул, к которому мы готовимся.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    13.02.2024 22:36
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    Комментарии (4)
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    WE ARE FOR PETER
    1707853534
    Ну немного то можно)
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    ВетеR
    1707853586
    что это за кубок и кто его придумал ???
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    Spirit_78
    1707857411
    Такие титулы только красно-белая секта празднует. Все мы помним их трыумфальный копа дель соль)))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707894175
    Зениту это ни к чему. Радоваться таким железкам надо хрякам, за неимением других. Гыгыгы
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