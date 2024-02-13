Караваев ответил, будет ли «Зенит» праздновать победу в Кубке равноправия

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев дал комментарий после выигранного трофея – Кубка равноправия.

«Зенит» досрочно выиграл товарищеский турнир в Катаре.

В заключительном матче россияне разгромили «Сантос» (4:1).

Следующий Кубок равноправия – через год снова в Катаре.

– «Зенит» взял Кубок Равноправия. Предполагается ли какое-то празднование? Или формат сборов – это про то, что расслабляться никогда нельзя?

– Нет, конечно, мы не будем праздновать. Повторюсь, это не тот титул, к которому мы готовимся.