Уткин сравнил «Спартак» с кипящей кастрюлей

Комментатор и журналист Василий Уткин высказался о «Спартаке» в связи с ситуацией между главным тренером команды Гильермо Абаскалем и защитником Георгием Джикией.

«Спартак» очень похож на кипящую кастрюлю с плотно закрытой крышкой. И никто не собирается ее приоткрыть, чтобы пар постепенно выходил. А не вот такими вот струями», – сказал Уткин.