Уткин сравнил «Спартак» с кипящей кастрюлей

Комментатор и журналист Василий Уткин высказался о «Спартаке» в связи с ситуацией между главным тренером команды Гильермо Абаскалем и защитником Георгием Джикией.
«Спартак» очень похож на кипящую кастрюлю с плотно закрытой крышкой. И никто не собирается ее приоткрыть, чтобы пар постепенно выходил. А не вот такими вот струями», – сказал Уткин.
- Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
- В этом сезоне 30-летний защитник поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
- Его контракт с клубом истекает 30 июня.
- Агент игрока сказал, что Георгий не продлит соглашение, если Абаскаль останется в клубе.