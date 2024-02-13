Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Уткин сравнил «Спартак» с кипящей кастрюлей

    Комментатор и журналист Василий Уткин высказался о «Спартаке» в связи с ситуацией между главным тренером команды Гильермо Абаскалем и защитником Георгием Джикией.

    «Спартак» очень похож на кипящую кастрюлю с плотно закрытой крышкой. И никто не собирается ее приоткрыть, чтобы пар постепенно выходил. А не вот такими вот струями», – сказал Уткин.

    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
    • В этом сезоне 30-летний защитник поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.
    • Агент игрока сказал, что Георгий не продлит соглашение, если Абаскаль останется в клубе.

    Новости по теме
    Ловчев назвал причину конфликтов в «Спартаке» 12
    Зарема отреагировала на зарплату Мартинса в «Спартаке» 7
    «Он же не бандит»: Ловчев объяснил, почему «Спартак» должен помогать Промесу 46
    Источник: YouTube-канал Василий Уткин

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2024 14:39
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Project Бабангида
    1707828007
    Вася съ..бись от кастрюли. заляпает не ототрёшься
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1707829282
    Кастрюлеголовые сектанты
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1707829292
    Можно сравнить с корытом нечистот в свинарнике. Гыгыгы
    Ответить
    fakeid
    1707829955
    скорее, с самогонным аппаратом можно сравнить. не зря болотоход вечно тут рекламирует сивуху за 17 рублей. по нему видно, что дороже он и не пьёт)
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+