Шикунов объяснил отказ «Ростова» от Глушакова

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал решение клуба не подписывать контракт с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Глушаков не подошел «Ростову». Тренерский штаб посмотрел на него и понял, что он не нужен клубу. Денис уже свое отыграл. Если его не взяли, значит, не подходит такой футболист команде», – сказал Шикунов.

Глушаков выходил в товарищеских матчах «Ростова».

Денис может стать тренером клуба и сборной России.

Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак».

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