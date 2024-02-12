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    Шикунов объяснил отказ «Ростова» от Глушакова

    Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал решение клуба не подписывать контракт с полузащитником Денисом Глушаковым.

    «Глушаков не подошел «Ростову». Тренерский штаб посмотрел на него и понял, что он не нужен клубу. Денис уже свое отыграл. Если его не взяли, значит, не подходит такой футболист команде», – сказал Шикунов.

    • Глушаков выходил в товарищеских матчах «Ростова».
    • Денис может стать тренером клуба и сборной России.
    • Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.02.2024 19:38
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    Комментарии (15)
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    VPERDIV SPARTAK
    1707756699
    Если бы глушак приплатил то может быть,а так у Ростова денег нет,они не пенсионный фонд
    Ответить
    VVM1964
    1707757902
    Не скажи - а банька после тренировочки ? А миллеровка после побед ? )))...
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1707759276
    Пенс и сектант нафиг
    Ответить
    adenttor
    1707761549
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
    Ответить
    MaxRnD
    1707762591
    Шикуновы, Балахнины и прочие экс ... - ска не успеваешь уворачиваться от "могучих потоков сознания"
    Ответить
    Виторио
    1707802450
    Я бы его взял. К нам в Амкар.
    Ответить
    Руслан за Спартак
    1707806455
    Ну значит его призвание банщиком остаться
    Ответить
    zigbert
    1707827236
    Зачем вообще устроили Глушакову проверку если его игру знают все вдоль и поперек.
    Ответить
    моэм
    1708177277
    Экс-вице уже никто . и не мог сказать больше того что все и так знают ...нет даже высосанной из пальца провокации ....и зачем ему тогда понадобилось сотрясать воздух ?
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    Georgy-Gappoev-vkontakte
    1708237077
    Бывшие спортак овцы токсины!
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