Глушаков может стать тренером сборной России и «Ростова»

Инсайдер Иван Карпов дал информацию по будущему полузащитника Дениса Глушакова. Скорее всего, его игровая карьера закончится летом.

«37-летний хавбек Глушаков в ближайшие дни подпишет контракт с «Ростовом» до конца сезона. Ранее у Дениса был разговор с Карпиным на предмет их совместной работы в тренерском штабе «Ростова» и/или сборной России. Георгич допустил такое развития событий.

И вот теперь Борисыч сначала поиграет чутка за южан, чтобы хорошенько влиться в коллектив. Судя по показателям, он вполне готов отрабатывать на высоком уровне. А уже после, если все сложится позитивно, сможет занять место рядом с Валерой в «Ростове» или национальной команде Руси на правах тренера», – сообщил источник.