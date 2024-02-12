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    Глушаков может стать тренером сборной России и «Ростова»

    Инсайдер Иван Карпов дал информацию по будущему полузащитника Дениса Глушакова. Скорее всего, его игровая карьера закончится летом.

    «37-летний хавбек Глушаков в ближайшие дни подпишет контракт с «Ростовом» до конца сезона. Ранее у Дениса был разговор с Карпиным на предмет их совместной работы в тренерском штабе «Ростова» и/или сборной России. Георгич допустил такое развития событий.

    И вот теперь Борисыч сначала поиграет чутка за южан, чтобы хорошенько влиться в коллектив. Судя по показателям, он вполне готов отрабатывать на высоком уровне. А уже после, если все сложится позитивно, сможет занять место рядом с Валерой в «Ростове» или национальной команде Руси на правах тренера», – сообщил источник.

    • Глушаков тренируется с «Ростовом» с начала зимних сборов.
    • Игрок выходит в товарищеских матчах.
    • Глушаков выигрывал РПЛ со «Спартаком».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    12.02.2024 09:16
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    Комментарии (9)
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    99-й
    1707721524
    можно не надо?
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    paracetamol
    1707722870
    Яблоко опять подкатилось к яблоне!
    Ответить
    alex1951
    1707723777
    .....Тренируйся на кошечках..(Бывалый)......;-)
    Ответить
    alefreddy
    1707724857
    не приживется возраст не тот
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1707726086
    Глушаков переходит тренером в Баварию
    Ответить
    zigbert
    1707726183
    В штабе сборной и Ростова, Ждем прихода Глушакова.
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    momwig_
    1707805472
    Хорошо что есть такие инсайдеры. А то и поржать было бы не с чего.
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