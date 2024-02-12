Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Удинезе», 24 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Ювентус»: Щесны, Ругани, Бремер, Гатти, Костич, МакКенни, Рабьо, Локателли, Камбьясо, Милик, Йилдыз.

Главный тренер: Массимилиано Аллегри

«Удинезе»: Окойе, Перес, Кристенсен, Джаннетти, Земура, Пайеро, Уолес, Товен, Ловрич, Креспо, Лукка.

Главный тренер: Габриэле Чоффи

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Удинезе»