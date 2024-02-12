Смотреть прямую трансляцию матча «Альмерия» против «Атлетик», 24 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Альмерия»: Максимиану, Сентельес, Акьем, Чуми, Пубиль, Гонсалес, Мелеро, Лопи, Аррибас, Рамазани, Эмбарба.
Главный тренер: Гаиска Гаритано
«Атлетик»: Симон, Бершиче, Паредес, Альварес, де Маркос, Уильямс, де Галаррета, Прадос, Сансет, Беренгер, Гурусета.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Альмерия» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».