Смотреть прямую трансляцию матча «Альмерия» против «Атлетик», 24 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Альмерия»: Максимиану, Сентельес, Акьем, Чуми, Пубиль, Гонсалес, Мелеро, Лопи, Аррибас, Рамазани, Эмбарба.

Главный тренер: Гаиска Гаритано

«Атлетик»: Симон, Бершиче, Паредес, Альварес, де Маркос, Уильямс, де Галаррета, Прадос, Сансет, Беренгер, Гурусета.

Главный тренер: Эрнесто Вальверде

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Альмерия» – «Атлетик»