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    • «Альмерия» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2024

    «Альмерия» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Альмерия» против «Атлетик», 24 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Альмерия»: Максимиану, Сентельес, Акьем, Чуми, Пубиль, Гонсалес, Мелеро, Лопи, Аррибас, Рамазани, Эмбарба.

    Главный тренер: Гаиска Гаритано

    «Атлетик»: Симон, Бершиче, Паредес, Альварес, де Маркос, Уильямс, де Галаррета, Прадос, Сансет, Беренгер, Гурусета.

    Главный тренер: Эрнесто Вальверде

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Альмерия» – «Атлетик»

    «Альмерия» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    12.02.2024 10:51
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