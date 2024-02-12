Отбор на Олимпиаду. Аргентина победила Бразилию с игроками РПЛ (1:0) и вышла на Париж-2024, где может поучаствовать Месси

Сборная Аргентина в решающем матче отборочной группы Олимпиады-2024 победила Бразилию. Единственный гол забит на 78-й минуте.

Аргентинцы получили путевку в Париж, в отличие от бразильцев – победителей двух последних Игр.

В обороне Бразилии играли Келлвен (ЦСКА) и Лукас Фассон («Локомотив»).

Сообщалось, что сыграть на Олимпиаде намерен Лионель Месси, уже бравший с Аргентиной золото в 2008 году в Пекине.

Отбор на Олимпийские игры-2024. Южная Америка

Бразилия – Аргентина – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Гондоу, 78.