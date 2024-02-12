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    • Отбор на Олимпиаду. Аргентина победила Бразилию с игроками РПЛ (1:0) и вышла на Париж-2024, где может поучаствовать Месси

    Отбор на Олимпиаду. Аргентина победила Бразилию с игроками РПЛ (1:0) и вышла на Париж-2024, где может поучаствовать Месси

    Сборная Аргентина в решающем матче отборочной группы Олимпиады-2024 победила Бразилию. Единственный гол забит на 78-й минуте.

    Аргентинцы получили путевку в Париж, в отличие от бразильцев – победителей двух последних Игр.

    В обороне Бразилии играли Келлвен (ЦСКА) и Лукас Фассон («Локомотив»).

    Сообщалось, что сыграть на Олимпиаде намерен Лионель Месси, уже бравший с Аргентиной золото в 2008 году в Пекине.

    Отбор на Олимпийские игры-2024. Южная Америка

    Бразилия – Аргентина – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Гондоу, 78.

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.02.2024 09:24
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    Комментарии (4)
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    SLADE2019
    1707721089
    Совсем плохо дело в бразильском футбольном хозяйстве. Я даже предположить не мог, что две эти бестолочи в олимпийской сборной играют.
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    Давид59
    1707723909
    Интересная квота от Южной Америки. Интересно, кто их утверждает? Зато будет куча экзотичных команд из второй сотни рейтинга. А потом МОК будет недоволен низким интересом к футбольному турниру.
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