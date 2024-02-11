Агент Сутормина объяснил трансфер игрока из «Зенита» в «Сочи»

Александр Клюев, агент полузащитника Алексея Суторина, прокомментировал уход зенитовца в аренду в «Сочи».

«Руководство «Сочи» и главный тренер были лично заинтересованы в Алексее. Он пошел в аренду в «Сочи», чтобы получить игровую практику, вернуться в сборную и помочь клубу в решении их задач.

Сыграло ли роль то, что Морено обратил внимание на Алексея еще несколько лет назад? Безусловно. То, что Роберт Морено был заинтересован в переходе Алексея», – сказал Клюев.