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    • Агент Сутормина объяснил трансфер игрока из «Зенита» в «Сочи»

    Агент Сутормина объяснил трансфер игрока из «Зенита» в «Сочи»

    Александр Клюев, агент полузащитника Алексея Суторина, прокомментировал уход зенитовца в аренду в «Сочи».

    «Руководство «Сочи» и главный тренер были лично заинтересованы в Алексее. Он пошел в аренду в «Сочи», чтобы получить игровую практику, вернуться в сборную и помочь клубу в решении их задач.

    Сыграло ли роль то, что Морено обратил внимание на Алексея еще несколько лет назад? Безусловно. То, что Роберт Морено был заинтересован в переходе Алексея», – сказал Клюев.

    • Сутормин был непрерывно в «Зените» 4,5 года.
    • «Сочи» идет в РПЛ последним.
    • В декабре команду принял испанец Роберт Морено.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.02.2024 20:24
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    Комментарии (2)
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    шахта Заполярная
    1707675160
    Тут бразил девать некуда, а тут еще эти сутормины всякие под ногами путаются
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