Смотреть прямую трансляцию матча Нигерия против Кот-д'Ивуара, финальный матч Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
Нигерия: Нвабили, Басси, Трост-Эконг, Аджайи, Сануси, Ивоби, Ониика, Айна, Саймон, Лукман, Осимхен.
Главный тренер: Жозе Пезейру
Кот-д'Ивуар: Фофана Я., Синго, Боли, Н'Дика, Конан, Сери, Кессье, Фофана С., Градель, Аллер, Адингра.
Главный тренер: Эмерса Фаэ
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нигерия – Кот-д'Ивуар
- Матч можно посмотреть на канале OKKO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».