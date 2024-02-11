Смотреть прямую трансляцию матча Нигерия против Кот-д'Ивуара, финальный матч Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

Нигерия: Нвабили, Басси, Трост-Эконг, Аджайи, Сануси, Ивоби, Ониика, Айна, Саймон, Лукман, Осимхен.

Главный тренер: Жозе Пезейру

Кот-д'Ивуар: Фофана Я., Синго, Боли, Н'Дика, Конан, Сери, Кессье, Фофана С., Градель, Аллер, Адингра.

Главный тренер: Эмерса Фаэ

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нигерия – Кот-д'Ивуар