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    • Нигерия – Кот-д'Ивуар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

    Нигерия – Кот-д'Ивуар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча Нигерия против Кот-д'Ивуара, финальный матч Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    Нигерия: Нвабили, Басси, Трост-Эконг, Аджайи, Сануси, Ивоби, Ониика, Айна, Саймон, Лукман, Осимхен.

    Главный тренер: Жозе Пезейру

    Кот-д'Ивуар: Фофана Я., Синго, Боли, Н'Дика, Конан, Сери, Кессье, Фофана С., Градель, Аллер, Адингра.

    Главный тренер: Эмерса Фаэ

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нигерия – Кот-д'Ивуар

    Нигерия-Кот-д'Ивуар смотреть онлайн 11 февраля

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.02.2024 15:23
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