Филимонов объяснил, почему в «Спартаке» Романцева не было конфликтов

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал об атмосфере в команде при главном тренере Олеге Романцеве.

«В «Спартаке» Романцева не было конфликтов в принципе. У нас никогда не было обсуждений тренерских решений. Потому что каждое действие Олега Ивановича приводило к чемпионству. Да, кто-то уходил. Но таких публичных споров футболиста с тренером никогда не было. Особенно в информационном поле.

Всe дело в том, что в то время наставника уважали и не позволяли себе критиковать его мнение. Есть требование – будь добр выполнить. Не выполняешь – сиди на скамейке или уходи. Сейчас же главный тренер – всегда первый кандидат на увольнение. Поэтому так и происходит, что агент позволяет себе интервью и высказывания в прессе, как это было в случае с Георгием Джикией. Вследствие чего мы имеем вот такое отношение», – сказал Филимонов.

Романцев тренировал «Спартак» в течение 12 лет.

«Спартак» при нем 8 раз брал чемпионат России.

Сейчас москвичи идут в РПЛ 5-ми.

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