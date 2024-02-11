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    • Филимонов объяснил, почему в «Спартаке» Романцева не было конфликтов

    Филимонов объяснил, почему в «Спартаке» Романцева не было конфликтов

    Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал об атмосфере в команде при главном тренере Олеге Романцеве.

    «В «Спартаке» Романцева не было конфликтов в принципе. У нас никогда не было обсуждений тренерских решений. Потому что каждое действие Олега Ивановича приводило к чемпионству. Да, кто-то уходил. Но таких публичных споров футболиста с тренером никогда не было. Особенно в информационном поле.

    Всe дело в том, что в то время наставника уважали и не позволяли себе критиковать его мнение. Есть требование – будь добр выполнить. Не выполняешь – сиди на скамейке или уходи. Сейчас же главный тренер – всегда первый кандидат на увольнение. Поэтому так и происходит, что агент позволяет себе интервью и высказывания в прессе, как это было в случае с Георгием Джикией. Вследствие чего мы имеем вот такое отношение», – сказал Филимонов.

    • Романцев тренировал «Спартак» в течение 12 лет.
    • «Спартак» при нем 8 раз брал чемпионат России.
    • Сейчас москвичи идут в РПЛ 5-ми.

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    Источник: RT

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    11.02.2024 14:47
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    Комментарии (3)
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    alex1951
    1707652904
    Патаму шта ,Романцев был жесткий! Он отлично владел ,,русским матерным,, Если скажет накосячевшему ,я тебя ,,вые.......,, то так тому и быть... Потому и чемпионы, Еще потому,что он из наших ,из русских,из славян..(как у В.Высоцкого)
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    Cleaner
    1707653938
    Олег Иванович курил травку. С таким тренером не забалуешь!..)))
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    ...уефан
    1707654180
    ... славные годы были для Спартака!)...
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