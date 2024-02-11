Филимонов ответил, кого следует назначить капитаном «Спартака» в случае ухода Джикии

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов дал совет клубу, кого назначить капитаном в случае ухода Георгия Джикии.
- У Джикии летом истекает контракт.
«Когда я играл, у нас выбирали капитана голосованием. За кого бы проголосовал в нынешнем «Спартаке»? Отдал бы голос Квинси Промесу.
Он один из ведущих футболистов, лидер, достоин этого статуса. Никакого негатива по отношению к красно-белому сообществу с его стороны не было. Его любят болельщики. Даже несмотря на то, что с Квинси приключилось в Нидерландах. Так что однозначно я бы отдал голос ему», – сказал Филимонов.
- Промес в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
- У Квинси 235 матчей за «Спартак», 114 голов, 59 ассистов.