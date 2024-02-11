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    • Филимонов ответил, кого следует назначить капитаном «Спартака» в случае ухода Джикии

    Филимонов ответил, кого следует назначить капитаном «Спартака» в случае ухода Джикии

    Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов дал совет клубу, кого назначить капитаном в случае ухода Георгия Джикии.

    • У Джикии летом истекает контракт.

    «Когда я играл, у нас выбирали капитана голосованием. За кого бы проголосовал в нынешнем «Спартаке»? Отдал бы голос Квинси Промесу.

    Он один из ведущих футболистов, лидер, достоин этого статуса. Никакого негатива по отношению к красно-белому сообществу с его стороны не было. Его любят болельщики. Даже несмотря на то, что с Квинси приключилось в Нидерландах. Так что однозначно я бы отдал голос ему», – сказал Филимонов.

    • Промес в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • У Квинси 235 матчей за «Спартак», 114 голов, 59 ассистов.

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    Источник: RT

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    11.02.2024 12:35
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    Комментарии (3)
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    TIMOTHY
    1707649901
    Приключилось!?)) Вот дебилы то в секте)) поножовщина и оптовая торговля наркатой это приключилось))) что должно произойти чтобы это было не приключения!??
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    ...уефан
    1707650108
    ...материться надо научится на русском, тогда и капитаном можно)...
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