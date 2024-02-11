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    • «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 11 февраля

    «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 11 февраля

    11 февраля на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится матч 24 тура английской Премьер-Лиги. Местная «Астон Вилла» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

    «Астон Вилла»

    Команда Унаи Эмери отчаянно пытается сохранить позицию в топ-4, однако в последнее время дела бирмингемцев идут с переменным успехом. Добавим сюда и неожиданный вылет из розыгрыша Кубка Англии. На неделе «Астон Вилла» у себя дома умудрилась в одну калитку уступить хромающему на обе ноги «Челси» (1:3).

    «Манчестер Юнайтед»

    «МЮ» постепенно приходит в себя и начинает показывать признаки жизни. Подопечные Эрика тен Хаага не проигрывают три тура кряду и при этом радуют результативным футболом. Наконец освоился в команде форвард Расмус Хойлунд. Датчанин забивает гол в каждом из последних пяти матчей с участием «Манчестер Юнайтед».

    Личные встречи

    Крайние три очных матча между «Виллой» и «МЮ» завершились следующим образом:

    Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»

    «МЮ» набрал хорошую форму и вполне способен дать бой забуксовавшей команде Унаи Эмери. Предлагаем заиграть ставку «победа «Манчестер Юнайтед» с форой 0» (2,30).

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.02.2024 11:29
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