11 февраля на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится матч 24 тура английской Премьер-Лиги. Местная «Астон Вилла» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
«Астон Вилла»
Команда Унаи Эмери отчаянно пытается сохранить позицию в топ-4, однако в последнее время дела бирмингемцев идут с переменным успехом. Добавим сюда и неожиданный вылет из розыгрыша Кубка Англии. На неделе «Астон Вилла» у себя дома умудрилась в одну калитку уступить хромающему на обе ноги «Челси» (1:3).
«Манчестер Юнайтед»
«МЮ» постепенно приходит в себя и начинает показывать признаки жизни. Подопечные Эрика тен Хаага не проигрывают три тура кряду и при этом радуют результативным футболом. Наконец освоился в команде форвард Расмус Хойлунд. Датчанин забивает гол в каждом из последних пяти матчей с участием «Манчестер Юнайтед».
Личные встречи
Крайние три очных матча между «Виллой» и «МЮ» завершились следующим образом:
- 26.12.2023 «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла» 3:2
- 30.04.2023 «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла» 1:0
- 10.11.2022 «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла» 4:2
Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед»
«МЮ» набрал хорошую форму и вполне способен дать бой забуксовавшей команде Унаи Эмери. Предлагаем заиграть ставку «победа «Манчестер Юнайтед» с форой 0» (2,30).