11 февраля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится поединок 24 тура испанской Ла Лиги. «Севилья» будет принимать гостей из столицы – «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
«Севилья»
«Севилья» с треском проваливает сезон. Команда пачками меняет тренеров, что, впрочем, пока не приносит видимых результатов. Андалусийцы расположились лишь на 15 месте в турнирной таблице Ла Лиги и, по сути, вынуждены вести борьбу за выживание.
«Атлетико»
Подопечные Диего Симеоне не принимают участия в гонке за титулом, однако с горем пополам сохраняют место в зоне Лиги чемпионов, расположившись на четвертой строчке. На неделе провалил домашний матч 1/2 Кубка Испании, уступив «Атлетику» из Бильбао (0:1).
Личные встречи
Последние три очных поединка команд завершились следующим образом:
- 25.01.2024 «Атлетико» – «Севилья» 1:0
- 23.12.2023 «Атлетико» – «Севилья» 1:0
- 04.03.2023 «Атлетико» – «Севилья» 6:1
Прогноз на матч «Севилья» – «Атлетико»
«Атлетико» не лучшим образом играет на выезде, однако «Севилья» находится в откровенно плохой форме. Предлагаем выбрать ставку «победа «Атлетико» с форой 0» (1,50).