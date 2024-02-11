11 февраля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится поединок 24 тура испанской Ла Лиги. «Севилья» будет принимать гостей из столицы – «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«Севилья»

«Севилья» с треском проваливает сезон. Команда пачками меняет тренеров, что, впрочем, пока не приносит видимых результатов. Андалусийцы расположились лишь на 15 месте в турнирной таблице Ла Лиги и, по сути, вынуждены вести борьбу за выживание.

«Атлетико»

Подопечные Диего Симеоне не принимают участия в гонке за титулом, однако с горем пополам сохраняют место в зоне Лиги чемпионов, расположившись на четвертой строчке. На неделе провалил домашний матч 1/2 Кубка Испании, уступив «Атлетику» из Бильбао (0:1).

Личные встречи

Последние три очных поединка команд завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Севилья» – «Атлетико»

«Атлетико» не лучшим образом играет на выезде, однако «Севилья» находится в откровенно плохой форме. Предлагаем выбрать ставку «победа «Атлетико» с форой 0» (1,50).