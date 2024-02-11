Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Севилья» – «Атлетико»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 11 февраля

    «Севилья» – «Атлетико»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 11 февраля

    11 февраля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится поединок 24 тура испанской Ла Лиги. «Севилья» будет принимать гостей из столицы – «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

    «Севилья»

    «Севилья» с треском проваливает сезон. Команда пачками меняет тренеров, что, впрочем, пока не приносит видимых результатов. Андалусийцы расположились лишь на 15 месте в турнирной таблице Ла Лиги и, по сути, вынуждены вести борьбу за выживание.

    «Атлетико»

    Подопечные Диего Симеоне не принимают участия в гонке за титулом, однако с горем пополам сохраняют место в зоне Лиги чемпионов, расположившись на четвертой строчке. На неделе провалил домашний матч 1/2 Кубка Испании, уступив «Атлетику» из Бильбао (0:1).

    Личные встречи

    Последние три очных поединка команд завершились следующим образом:

    Прогноз на матч «Севилья» – «Атлетико»

    «Атлетико» не лучшим образом играет на выезде, однако «Севилья» находится в откровенно плохой форме. Предлагаем выбрать ставку «победа «Атлетико» с форой 0» (1,50).

    Новости по теме
    Мората заплакал после травмы в матче с «Севильей»
    Примера. «Атлетико» проиграл команде своего бывшего тренера (0:1)
    Стали известны стартовые составы на матч «Севилья» – «Атлетико»: 11 февраля
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2024 11:17
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+