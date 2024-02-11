Филимонов не понимает, зачем «Спартаку» Помазун

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов не одобряет готовящийся трансфер голкипера Ильи Помазуна в клуб.

«Спартак» хочет купить Помазуна этой зимой у ЦСКА.

Для этого ЦСКА должен отозвать игрока из аренды в «Урале».

Помазун – воспитанник ЦСКА.

«Не считаю вратарскую позицию в «Спартаке» проблемной. Я думаю, что в клубе пытаются найти крайнего, мол, вся команда играет здорово, а голкиперы подводят. Это не так. Невыразительно выступает весь коллектив под руководством Гильермо Абаскаля. Не нужно валить всe на ворота, когда все остальные не лучше. Так что руководство ищет мозг не в том месте.

Не понимаю, зачем вдруг понадобился Илья Помазун, да ещe из ЦСКА. Наверное, они хотят, чтобы снова было семь человек на одну позицию, как это случилось в 2003 году. Если и задумали кого-то купить, то сперва нужно от кого-то избавиться. Так что пусть этим занимается селекционная служба. Я не вижу необходимости менять одних на других», – сказал Филимонов.