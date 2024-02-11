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    Филимонов не понимает, зачем «Спартаку» Помазун

    Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов не одобряет готовящийся трансфер голкипера Ильи Помазуна в клуб.

    • «Спартак» хочет купить Помазуна этой зимой у ЦСКА.
    • Для этого ЦСКА должен отозвать игрока из аренды в «Урале».
    • Помазун – воспитанник ЦСКА.

    «Не считаю вратарскую позицию в «Спартаке» проблемной. Я думаю, что в клубе пытаются найти крайнего, мол, вся команда играет здорово, а голкиперы подводят. Это не так. Невыразительно выступает весь коллектив под руководством Гильермо Абаскаля. Не нужно валить всe на ворота, когда все остальные не лучше. Так что руководство ищет мозг не в том месте.

    Не понимаю, зачем вдруг понадобился Илья Помазун, да ещe из ЦСКА. Наверное, они хотят, чтобы снова было семь человек на одну позицию, как это случилось в 2003 году. Если и задумали кого-то купить, то сперва нужно от кого-то избавиться. Так что пусть этим занимается селекционная служба. Я не вижу необходимости менять одних на других», – сказал Филимонов.

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    Источник: RT

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    11.02.2024 11:06
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    Комментарии (6)
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    Cleaner
    1707641077
    Филя, зачем от Украины гол пропустил? Мы помним. Все из-за понтов твоих на ровном месте...(
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    Азбука
    1707646678
    Как зачем? Ослабить соперников).
    Ответить
    fakeid
    1707646749
    селихов и максименка оплачивают этот трансфер, лишь бы не выходить на поле за семёрочкой 2 марта.
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    ScarlettOgusania
    1707649047
    Спартак не рассматривает трансфер вратаря в зимнее ТО, но скауты эту позицию смотрят игроков, Помазун не на первом месте, "один из")
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    Marshall1956
    1707663768
    Прав на все 100.В Спартаке одни дураки в руководстве.
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