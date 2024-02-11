Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    «Тулуза» – «Нант»: прогноз на матч 21 тура Лиги 1, 11 февраля

    В воскресенье, 11 февраля, в поединке 21-го тура французской Лиги 1 сыграют «Тулуза» и «Нант». Игра пройдет в Тулузе, начало – в 17:00 (мск).

    «Тулуза»

    «Тулуза» после 20 туров набрала 20 очков и занимает 20-е место в турнирной таблице, опережая зону стыковых матчей за право остаться в элите на 3 балла. У команды Карлеса Мартинеса 4 победы, 8 ничьих и 8 поражений при разнице голов 19:27 (меньше забили только «Мец» и «Клермон» из зоны вылета).

    В предыдущем туре «Тулуза» на выезде победила «Реймс» – 3:2.

    «Нант»

    «Нант» имеет в активе 19 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице, опережая опасную зону на 2 балла. У команды Жослина Гурвеннека 5 побед, 4 ничьих и 11 поражений при разнице голов 20:31.

    В последних 6 матчах чемпионата «Нант» набрал всего 1 очко. В предыдущем туре команда проиграла «Лансу» – 0:1.

    Личные встречи

    Результаты предыдущих 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 13.08.23 «Нант» – «Тулуза» – 1:2;
    • 14.05.23 «Тулуза» – «Нант» – 0:0;
    • 28.08.22 «Нант» – «Тулуза» – 3:1;
    • 30.05.21 «Нант» – «Тулуза» – 0:1;
    • 27.05.21 «Тулуза» – «Нант» – 1:2.

    Прогноз на матч «Тулуза» – «Нант»

    Обе команды нестабильны, к тому же «Тулуза» не лучшим образом играет дома, а «Нант» слаб в гостях. Наш прогноз – обе забьют с коэффициентом 1.85.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2024 11:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+