В воскресенье, 11 февраля, в поединке 21-го тура французской Лиги 1 сыграют «Тулуза» и «Нант». Игра пройдет в Тулузе, начало – в 17:00 (мск).

«Тулуза»

«Тулуза» после 20 туров набрала 20 очков и занимает 20-е место в турнирной таблице, опережая зону стыковых матчей за право остаться в элите на 3 балла. У команды Карлеса Мартинеса 4 победы, 8 ничьих и 8 поражений при разнице голов 19:27 (меньше забили только «Мец» и «Клермон» из зоны вылета).

В предыдущем туре «Тулуза» на выезде победила «Реймс» – 3:2.

«Нант»

«Нант» имеет в активе 19 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице, опережая опасную зону на 2 балла. У команды Жослина Гурвеннека 5 побед, 4 ничьих и 11 поражений при разнице голов 20:31.

В последних 6 матчах чемпионата «Нант» набрал всего 1 очко. В предыдущем туре команда проиграла «Лансу» – 0:1.

Личные встречи

Результаты предыдущих 5 встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «Тулуза» – «Нант»

Обе команды нестабильны, к тому же «Тулуза» не лучшим образом играет дома, а «Нант» слаб в гостях. Наш прогноз – обе забьют с коэффициентом 1.85.