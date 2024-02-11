Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Атлетико», 24 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Севилья»: Нюланд, Акунья, Рамос, Баде, Навас, Окампос, Сусохо, Сумаре, Соу, Ромеро, Эн-Несири.
Главный тренер: Кике Санчес Флорес
«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Савич, Витсель, Рикельме, Де Пауль, Лино, Рео-Кокер, Льоренте, Мората, Гризманн.
Главный тренер: Диего Симеоне
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале Okko.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».