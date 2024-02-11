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    • «Севилья» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

    «Севилья» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Атлетико», 24 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Севилья»: Нюланд, Акунья, Рамос, Баде, Навас, Окампос, Сусохо, Сумаре, Соу, Ромеро, Эн-Несири.

    Главный тренер: Кике Санчес Флорес

    «Атлетико»: Облак, Эрмосо, Савич, Витсель, Рикельме, Де Пауль, Лино, Рео-Кокер, Льоренте, Мората, Гризманн.

    Главный тренер: Диего Симеоне

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Атлетико»

    «Севилья» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.02.2024 10:17
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