Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Атлетико», 24 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Севилья»: Нюланд, Акунья, Рамос, Баде, Навас, Окампос, Сусохо, Сумаре, Соу, Ромеро, Эн-Несири.

Главный тренер: Кике Санчес Флорес

«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Савич, Витсель, Рикельме, Де Пауль, Лино, Рео-Кокер, Льоренте, Мората, Гризманн.

Главный тренер: Диего Симеоне

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Атлетико»