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    • Тухель прокомментировал крупное поражение «Баварии» от «Байера»

    Тухель прокомментировал крупное поражение «Баварии» от «Байера»

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель дал комментарий после матча 21-го тура Бундеслиги против «Байера» (0:3).

    «Нам нужно прогрессировать. Мы доминировали в матче с самого начала, но не создавали угроз. Нельзя проигрывать 0:1, когда у тебя пять защитников.

    Этот матч не был похож на 0:3. Первого гола не должно было быть, он дешевый, все спали», – сказал Тухель.

    • «Бавария» отстает от лидирующего «Байера» на 5 очков.
    • Мюнхенцы рискуют впервые с 2012 года не выиграть Бундеслигу.
    • Томас Тухель тренирует «Баварию» год.

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    Источник: Sky Sport Deutschland

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    10.02.2024 23:38
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    Комментарии (16)
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    mutabor0992
    1707599643
    Тренер ты дешевый!И то это комплимент.0-1 это не катастрофа.Времени вагон.Измени что то в настройках,сделай замены...У тебя такой ресурс(в плане состава)!А ты глаза вылупил,как рыба.И сидишь сиднем.
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    LOKOfanatik19
    1707599821
    Уже точно понятно, зря увольняли Нагельсмана...
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    Snek
    1707607312
    Ну что уволили Нагельсманна?
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    Globa-Vladimir-google
    1707621467
    Тухлый все портит, с самого начала своего баварского правления.. Его надо менять, как можно быстрее..
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    zigbert
    1707634036
    Все это дешевые оправдания Тухеля. В этой иге Байер заслужил победу.
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    Давид59
    1707640404
    Правильно заметил. Надо прогрессировать. А не деградировать. За что его и уволят. Скорей всего летом. Сейчас уже до первого места всё равно не дотянуться. И фамилия нового тренера давно уже известна. Алонсо.
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    Давид59
    1707640537
    Тухель даже не пытался что-то изменить. Просидел на лавке всю игру. В отличие от Алонсо.
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