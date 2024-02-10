Тухель прокомментировал крупное поражение «Баварии» от «Байера»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель дал комментарий после матча 21-го тура Бундеслиги против «Байера» (0:3).

«Нам нужно прогрессировать. Мы доминировали в матче с самого начала, но не создавали угроз. Нельзя проигрывать 0:1, когда у тебя пять защитников.

Этот матч не был похож на 0:3. Первого гола не должно было быть, он дешевый, все спали», – сказал Тухель.