Тухель прокомментировал крупное поражение «Баварии» от «Байера»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель дал комментарий после матча 21-го тура Бундеслиги против «Байера» (0:3).
«Нам нужно прогрессировать. Мы доминировали в матче с самого начала, но не создавали угроз. Нельзя проигрывать 0:1, когда у тебя пять защитников.
Этот матч не был похож на 0:3. Первого гола не должно было быть, он дешевый, все спали», – сказал Тухель.
- «Бавария» отстает от лидирующего «Байера» на 5 очков.
- Мюнхенцы рискуют впервые с 2012 года не выиграть Бундеслигу.
- Томас Тухель тренирует «Баварию» год.