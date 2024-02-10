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    Самедов объяснил, почему Черчесов не придет в «Факел»

    Селекционер «Факела» Александр Самедов не верит, что Станислав Черчесов возглавит воронежский клуб.

    – Как вам кажется, почему Станислав Черчесов до сих пор без работы?

    – Честно, без понятия. Мне кажется, предложения есть, может, его что-то не устраивает. В какой команде хотел бы его видеть? Не знаю.

    – Может быть, в «Факеле»?

    Думаю, Станислав Черчесов слишком дорогой специалист для нас.

    • Черчесов без работы с лета, когда был уволен из «Ференцвароша».
    • С тех пор тренер ответил отказом на предложения из Азии.
    • «Факел» сейчас тренирует Сергей Ташуев.

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    Источник: Sport24

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    10.02.2024 23:18
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    Комментарии (3)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707598087
    Очень дорогой! Такую сумму только Лукойл потянет
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    TIMOTHY
    1707598639
    Усы идёт в спам после испанца и Дзюба с ним
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    mutabor0992
    1707599989
    Из Барсы ждет приглашение.гыыы
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