Самедов объяснил, почему Черчесов не придет в «Факел»

Селекционер «Факела» Александр Самедов не верит, что Станислав Черчесов возглавит воронежский клуб.

– Как вам кажется, почему Станислав Черчесов до сих пор без работы?

– Честно, без понятия. Мне кажется, предложения есть, может, его что-то не устраивает. В какой команде хотел бы его видеть? Не знаю.

– Может быть, в «Факеле»?

– Думаю, Станислав Черчесов слишком дорогой специалист для нас.