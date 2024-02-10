Самедов объяснил, почему Черчесов не придет в «Факел»

Селекционер «Факела» Александр Самедов не верит, что Станислав Черчесов возглавит воронежский клуб.
– Как вам кажется, почему Станислав Черчесов до сих пор без работы?
– Честно, без понятия. Мне кажется, предложения есть, может, его что-то не устраивает. В какой команде хотел бы его видеть? Не знаю.
– Может быть, в «Факеле»?
– Думаю, Станислав Черчесов слишком дорогой специалист для нас.
- Черчесов без работы с лета, когда был уволен из «Ференцвароша».
- С тех пор тренер ответил отказом на предложения из Азии.
- «Факел» сейчас тренирует Сергей Ташуев.