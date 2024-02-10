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    Реакция Мюллера на 0:3 от «Байера»

    Форвард «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на итог матча 21-го тура Бундеслиги против «Байера» (0:3).

    «Нам не хватает смелости. Здесь я вынужден процитировать Оливера Кана. Мы слишком погружены внутрь себя. У нас нет свободы. Этого не хватает в нашей игре.

    Кто виноват? Иногда нужно говорить об игроках. Дело не только в тренере», – сказал Мюллер.

    • «Бавария» отстает от лидирующего «Байера» на 5 очков.
    • Мюнхенцы рискуют впервые с 2012 года не выиграть Бундеслигу.
    • Томас Тухель тренирует «Баварию» год.

    Какой футболист на фото? Попробуйте отгадать этого и других игроков в игре «Невидимка»!

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    10.02.2024 23:09
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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1707641392
    Мюллер прямо назвал главного виноватого в тухлой игре Баварии. Это тренер.
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    dragoff
    1707746441
    А в чем претензии к Баварии? Тут, скорее, Байер выиграл, чем Бавария проиграла
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