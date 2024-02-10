Реакция Мюллера на 0:3 от «Байера»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на итог матча 21-го тура Бундеслиги против «Байера» (0:3).
«Нам не хватает смелости. Здесь я вынужден процитировать Оливера Кана. Мы слишком погружены внутрь себя. У нас нет свободы. Этого не хватает в нашей игре.
Кто виноват? Иногда нужно говорить об игроках. Дело не только в тренере», – сказал Мюллер.
- «Бавария» отстает от лидирующего «Байера» на 5 очков.
- Мюнхенцы рискуют впервые с 2012 года не выиграть Бундеслигу.
- Томас Тухель тренирует «Баварию» год.
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