Реакция Мюллера на 0:3 от «Байера»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на итог матча 21-го тура Бундеслиги против «Байера» (0:3).

«Нам не хватает смелости. Здесь я вынужден процитировать Оливера Кана. Мы слишком погружены внутрь себя. У нас нет свободы. Этого не хватает в нашей игре.

Кто виноват? Иногда нужно говорить об игроках. Дело не только в тренере», – сказал Мюллер.

«Бавария» отстает от лидирующего «Байера» на 5 очков.

Мюнхенцы рискуют впервые с 2012 года не выиграть Бундеслигу.

Томас Тухель тренирует «Баварию» год.

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