Мостовой сказал, сколько «Спартак» переплатил за Угальде

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру новобранца красно-белых Манфреда Угальде в товарищеских матчах.

«Пока вообще не стоит судить об Угальде. Идет предсезонка, у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. По некоторым моментам он кажется техничным, резким, быстрым. Но показалось, что не хватает немного габаритов для нападающего.

Если судить по сборам, тогда можно сказать, что «Ростов» – лучшая команда у нас. А вообще про Угальде уже много сказано – переплатили за него в 3-4 раза. Это не первый случай в нашем футболе, таких – множество. Все зарабатывают, это нормально», – сказал Мостовой.