Мостовой сказал, сколько «Спартак» переплатил за Угальде

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру новобранца красно-белых Манфреда Угальде в товарищеских матчах.
«Пока вообще не стоит судить об Угальде. Идет предсезонка, у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. По некоторым моментам он кажется техничным, резким, быстрым. Но показалось, что не хватает немного габаритов для нападающего.
Если судить по сборам, тогда можно сказать, что «Ростов» – лучшая команда у нас. А вообще про Угальде уже много сказано – переплатили за него в 3-4 раза. Это не первый случай в нашем футболе, таких – множество. Все зарабатывают, это нормально», – сказал Мостовой.
- Угальде принял участие уже в двух товарищеских матчах красно-белых на сборах этой зимой.
- «Спартак» подписал с 21-летним игроком сборной Коста-Рики контракт на 4 с половиной года.
- Сообщалось, что сумма трансфера составила 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.