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    Мостовой сказал, сколько «Спартак» переплатил за Угальде

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру новобранца красно-белых Манфреда Угальде в товарищеских матчах.

    «Пока вообще не стоит судить об Угальде. Идет предсезонка, у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. По некоторым моментам он кажется техничным, резким, быстрым. Но показалось, что не хватает немного габаритов для нападающего.

    Если судить по сборам, тогда можно сказать, что «Ростов» – лучшая команда у нас. А вообще про Угальде уже много сказано – переплатили за него в 3-4 раза. Это не первый случай в нашем футболе, таких – множество. Все зарабатывают, это нормально», – сказал Мостовой.

    • Угальде принял участие уже в двух товарищеских матчах красно-белых на сборах этой зимой.
    • «Спартак» подписал с 21-летним игроком сборной Коста-Рики контракт на 4 с половиной года.
    • Сообщалось, что сумма трансфера составила 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.02.2024 18:19
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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1707578794
    ... даже по-меркам Мостового переплатили за Угальде, а я думал, мне это показалось)...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707579352
    Только срамтак может переплатить в 3-4 раза дороже за никому неизвестный неликвид. Гыгыгы
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    NewLife
    1707580271
    Оказывается, этот самовлюбленный дурень разбирается в финансах ??)) Назначил бы его главбухом с зарплатой 3 рубля, чтобы не переплачивать.
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    WE ARE FOR PETER
    1707594757
    Да и не в 3-4 раза а как минимум в 5 раз
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    VPERDIV SPARTAK
    1707596257
    И агенту
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