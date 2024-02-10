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    • АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Эвертон», Холанд сделал дубль

    АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Эвертон», Холанд сделал дубль

    «Манчестер Сити» в 24-м туре АПЛ обыграл «Эвертон». Оба гола в матче забил нападающий хозяев Эрлинг Холанд.

    «Манчестер Сити» в данный момент поднялся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ с 52 очками после 23 матчей. Команда Хосепа Гвардиолы опередила «Ливерпуль», у которого 51 очко по итогам 23 встреч. «Красные» начнут домашний матч 24-го тура с «Бeрнли» сегодня в 18:00.

    «Манчестер Сити» одержал 10-ю победу подряд во всех турнирах и 6-ю подряд в чемпионате Англии.

    Англия. АПЛ. 24-й тур

    Манчестер Сити – Эвертон – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Холанд, 71; 2:0 – Холанд, 85.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.02.2024 17:32
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1707635036
    Рядовая победа, хотя Эвертон отчаянно сопротивлялся. Холанд в полном порядке. Для Ман Сити он как раз и потребуется для решающих матчей.
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