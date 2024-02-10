АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Эвертон», Холанд сделал дубль

«Манчестер Сити» в 24-м туре АПЛ обыграл «Эвертон». Оба гола в матче забил нападающий хозяев Эрлинг Холанд.

«Манчестер Сити» в данный момент поднялся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ с 52 очками после 23 матчей. Команда Хосепа Гвардиолы опередила «Ливерпуль», у которого 51 очко по итогам 23 встреч. «Красные» начнут домашний матч 24-го тура с «Бeрнли» сегодня в 18:00.

«Манчестер Сити» одержал 10-ю победу подряд во всех турнирах и 6-ю подряд в чемпионате Англии.

Англия. АПЛ. 24-й тур

Манчестер Сити – Эвертон – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Холанд, 71; 2:0 – Холанд, 85.

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