Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Чернов двумя словами охарактеризовал скандальный жест Медведева в адрес «Спартака»

    Чернов двумя словами охарактеризовал скандальный жест Медведева в адрес «Спартака»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался по поводу поведения председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

    • Глава петербургского клуба в ходе общения с Клаудиньо показал жест, обозначающий половой акт, в адрес «Спартака».
    • Это было выложено пресс-службой «Зенита».
    • Потом видео было удалено.

    «Я думаю, что все видели видео с Медведевым и Клаудиньо: и футболисты, и журналисты. Думаю, что в «Зените» поняли свою ошибку и сразу удалили видео.

    Не нужно такие видео выставлять, тем более такой человек показывает неприличные жесты. Некрасиво совсем.

    Посмотрим. Главное, чтобы потом не аукнулось никак. Когда увидел видео, то внутри были смешанные чувства.

    Что я могу пожелать? Человек захотел – показал. Может, перед игрой с «Зенитом» ещe раз пересмотрим, чтобы поднять мотивацию. Хотя перед игрой с «Зенитом» она особо не нужна», – заявил Чернов.

    • «Зенит» примет «Спартак» в 19-м туре РПЛ.
    • Матч на «Газпром Арене» состоится 2 марта в 19:30 мск.

    Новости по теме
    Чернов прокомментировал новый трофей «Спартака» 3
    Чернов опубликовал трогательный пост в честь дня рождения дочери 2
    Чернов заявил об уникальности новичка «Спартака» Угальде 6
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2024 13:40
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Дубина
    1707562787
    Неадекват!! Бабло помойных испортило! Да и что хотят то и делают! Мафия та питарская!! Вся шваль от туда.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1707563095
    Медведь показал место свинарника. Мол дрючили их, дрючим и будем дрючить. Гыгыгы
    Ответить
    СпорЦмен
    1707563587
    Мясные газы уже пускают. Держут в уме счет 7:1 и думают, сколько в этой игре получат, 8 или 9!? :)))
    Ответить
    Дубина
    1707564071
    Тухлой дырявой помойке все можно! За то Катар раком нагнул продырявленный всеми аля - бзянит( ХА ХА ХА
    Ответить
    Номэд
    1707564597
    Раньше была культурная столица Ленинград. Сейчас быдло на быдле и быдлом погоняет.
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1707597096
    Перед игрой с Зенитом воды не пить иначе памперсы спадут от нагрузки))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+