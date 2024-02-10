Чернов двумя словами охарактеризовал скандальный жест Медведева в адрес «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался по поводу поведения председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

Глава петербургского клуба в ходе общения с Клаудиньо показал жест, обозначающий половой акт, в адрес «Спартака».

Это было выложено пресс-службой «Зенита».

Потом видео было удалено.

«Я думаю, что все видели видео с Медведевым и Клаудиньо: и футболисты, и журналисты. Думаю, что в «Зените» поняли свою ошибку и сразу удалили видео.

Не нужно такие видео выставлять, тем более такой человек показывает неприличные жесты. Некрасиво совсем.

Посмотрим. Главное, чтобы потом не аукнулось никак. Когда увидел видео, то внутри были смешанные чувства.

Что я могу пожелать? Человек захотел – показал. Может, перед игрой с «Зенитом» ещe раз пересмотрим, чтобы поднять мотивацию. Хотя перед игрой с «Зенитом» она особо не нужна», – заявил Чернов.