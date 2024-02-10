Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу объяснил, почему синяя карточка уничтожит футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался против введения синей карточки.

Ее намерены показывать игрокам за намеренный тактический фол, прерывающий перспективную атаку, а также за выражение несогласия с официальным лицом матча.

Футболисты, получившие синюю карточку, будут удаляться с поля на 10 минут.

«Вы знаете, что произойдет с нашей игрой, если одна команда останется вдесятером на 10 минут? Это уничтожит ее.

Одна команда будет просто отсиживаться в обороне, пытаясь тянуть время в течение этих 10 минут и ожидая выхода игрока.

Другие виды спорта пытаются от этого отказаться. А мы пытаемся пойти другим путем по какой-то странной причине», – заявил Постекоглу.