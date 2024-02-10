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    • Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу объяснил, почему синяя карточка уничтожит футбол

    Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу объяснил, почему синяя карточка уничтожит футбол

    Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался против введения синей карточки.

    • Ее намерены показывать игрокам за намеренный тактический фол, прерывающий перспективную атаку, а также за выражение несогласия с официальным лицом матча.
    • Футболисты, получившие синюю карточку, будут удаляться с поля на 10 минут.

    «Вы знаете, что произойдет с нашей игрой, если одна команда останется вдесятером на 10 минут? Это уничтожит ее.

    Одна команда будет просто отсиживаться в обороне, пытаясь тянуть время в течение этих 10 минут и ожидая выхода игрока.

    Другие виды спорта пытаются от этого отказаться. А мы пытаемся пойти другим путем по какой-то странной причине», – заявил Постекоглу.

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    Источник: The Guardian

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    10.02.2024 13:29
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    Комментарии (3)
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    Хургада
    1707563354
    Если и вводить синюю карточку, то только вместе с чистым игровым временем, чтобы не было смысла тянуть время валяясь на газоне типа от травмы.
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    MazaiNN
    1707566039
    Все новшества лоббируют правообладатели трансляций для увеличения зрелищности и аудитории соответственно. Они профи в шоу и мало что понимают в футболе.
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    DrS 11
    1707655907
    Футбол и так уже уничтожили, когда ввели VAR.
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