Аленичев прокомментировал увольнение Моуринью из «Ромы»

Дмитрий Аленичев признался, что его шокировала отставка Жозе Моуринью с поста главного тренера «Ромы».

– Как оцените его работу в «Роме»? Показалось, что не совсем справедливо его уволили.

– Я согласен. Знаете, начальники, как говорится, заказывают музыку, но жалко, что даже не дали доработать сезон до конца.

Было заметно, что Жозе нелегко, обойма нуждалась в усилении. Откровенно скажу, что составы «Ювентуса», «Милана» и «Интера» выглядят сильнее.

То, что Моуринью уволили из «Ромы», для меня стало шоком. Так же, как и для него.

Жозе – это по-прежнему большой и амбициозный тренер. Он три месяца до лета отдохнет и вернeтся в европейский топ-клуб.