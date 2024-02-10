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    Аленичев прокомментировал увольнение Моуринью из «Ромы»

    Дмитрий Аленичев признался, что его шокировала отставка Жозе Моуринью с поста главного тренера «Ромы».

    – Как оцените его работу в «Роме»? Показалось, что не совсем справедливо его уволили.

    – Я согласен. Знаете, начальники, как говорится, заказывают музыку, но жалко, что даже не дали доработать сезон до конца.

    Было заметно, что Жозе нелегко, обойма нуждалась в усилении. Откровенно скажу, что составы «Ювентуса», «Милана» и «Интера» выглядят сильнее.

    То, что Моуринью уволили из «Ромы», для меня стало шоком. Так же, как и для него.

    Жозе – это по-прежнему большой и амбициозный тренер. Он три месяца до лета отдохнет и вернeтся в европейский топ-клуб.

    • «Рома» отправила тренера в отставку 16 января.
    • После его увольнения команда выиграла 3 подряд матча в Серии А.
    • Сообщалось, что Моуринью убрали по двум причинам.

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    Источник: Metaratings

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    10.02.2024 00:53
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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1707535080
    Распиаренный тренер и всё,этот Жозе! Какой шок от его увольнения если нет результата
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