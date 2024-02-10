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    Генич обратился к Джикии

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поддержал защитника «Спартака» Георгия Джикию.

    «Моя всевозможная и абсолютно искренняя поддержка капитану «Спартака».

    Георгий Тамазович, всe наладится. Само собой. Без паники», – написал Генич в своем телеграм-канале.

    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
    • В этом сезоне 30-летний футболист поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.
    • Агент сказал, что Георгий не продлит соглашение, если главный тренер Гильермо Абаскаль останется в клубе.

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    Источник: телеграм-канал Константина Генича

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    10.02.2024 00:44
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    Комментарии (9)
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    TIMOTHY
    1707534915
    Само собой если только сольётся испанец
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    TIMOTHY
    1707534961
    Генич о чем то знает значит
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    WE ARE FOR PETER
    1707537521
    Прыгают около Джикии все,уже и Генич прискакал)
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    Krics
    1707537945
    Голубки переживают за СПАРТАК,ихмо.
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    andrei-sarap-yandex
    1707549579
    ДЖИКИЯ и в 70 лет должен играть за СПАРТАК в основе за счёт российского паспорта...как и ЗОБНИН ..достали с нытьём....в советское время футболист получал зарплату как работник завода...старались играть чтобы уехать в другие страны для увеличения зарплаты...они в ЕВРОПЕ за такую бездарную игру платили им бы копейки.....а зачем бегать и старатся играть если у этих бездарных игроков РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ......СНЯТЬ ЛИМИТ самое лучшее и платить по заслугам
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    andr45
    1707552482
    Интересно, долго ли проработал Говневич на Матч ТВ, если бы во всеуслышание на всех углах истошно орал, что его не пускают в эфир из-того, что Канделаки его терпеть не может?)))
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    САДЫЧОК
    1707552664
    Сначала этот абрек подключил Соболева Зобнина , потом агента , потом всяких Мостовых с Кончельскисом, сейчас этого Генича.Удивительный Остап Бендер- играть не умеет а всем уши засрал.
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    ...уефан
    1707558179
    ...Генич, жене своей, что-либо посоветуй.., по-дому)...
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