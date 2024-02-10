Генич обратился к Джикии

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поддержал защитника «Спартака» Георгия Джикию.
«Моя всевозможная и абсолютно искренняя поддержка капитану «Спартака».
Георгий Тамазович, всe наладится. Само собой. Без паники», – написал Генич в своем телеграм-канале.
- Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
- В этом сезоне 30-летний футболист поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
- Его контракт с клубом истекает 30 июня.
- Агент сказал, что Георгий не продлит соглашение, если главный тренер Гильермо Абаскаль останется в клубе.