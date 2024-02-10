Генич обратился к Джикии

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поддержал защитника «Спартака» Георгия Джикию.

«Моя всевозможная и абсолютно искренняя поддержка капитану «Спартака».

Георгий Тамазович, всe наладится. Само собой. Без паники», – написал Генич в своем телеграм-канале.