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    • Уткин – о Джикии и Абаскале: «Есть два варианта решения конфликта»

    Уткин – о Джикии и Абаскале: «Есть два варианта решения конфликта»

    Василий Уткин высказался о ситуации в «Спартаке», где конфликтуют главный тренер Гильермо Абаскаль и капитан Георгий Джикия.

    «В конфликте игрока и тренера есть два варианта решения. Или уходит игрок, или уходят оба.

    А позволить игроку снимать тренера никак нельзя. Исключения два. Первое: этот игрок – Месси. Второе: этот клуб – «Спартак», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
    • В этом сезоне 30-летний защитник поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.
    • Агент сказал, что Георгий не продлит соглашение, если Абаскаль останется в клубе.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    09.02.2024 23:58
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    Комментарии (8)
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    Krics
    1707513059
    Вася ,давай про Зину, или табу?ихмо
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    qwertyйцукен
    1707514115
    Прикольно--все главные новости на данный момент о Джикии.))) Бомбардир --чо за куйяня ?
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    fakeid
    1707514921
    ухаха!
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    Сергей-Бренюк-google
    1707541454
    Агент, собственно, ничего особенного не сказал. Лично я его понял так, что пока тренер - Абаскаль, Георгию ничего не предложат и, соответственно, нового контракта не будет. А жаль, прежде к ветеранам, отдавшим себя команде, относились более уважительно и более бережно.
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