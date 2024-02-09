Уткин – о Джикии и Абаскале: «Есть два варианта решения конфликта»

Василий Уткин высказался о ситуации в «Спартаке», где конфликтуют главный тренер Гильермо Абаскаль и капитан Георгий Джикия.

«В конфликте игрока и тренера есть два варианта решения. Или уходит игрок, или уходят оба.

А позволить игроку снимать тренера никак нельзя. Исключения два. Первое: этот игрок – Месси. Второе: этот клуб – «Спартак», – написал Уткин в своем телеграм-канале.