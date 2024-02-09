Уткин – о Джикии и Абаскале: «Есть два варианта решения конфликта»

Василий Уткин высказался о ситуации в «Спартаке», где конфликтуют главный тренер Гильермо Абаскаль и капитан Георгий Джикия.
«В конфликте игрока и тренера есть два варианта решения. Или уходит игрок, или уходят оба.
А позволить игроку снимать тренера никак нельзя. Исключения два. Первое: этот игрок – Месси. Второе: этот клуб – «Спартак», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
- В этом сезоне 30-летний защитник поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
- Его контракт с клубом истекает 30 июня.
- Агент сказал, что Георгий не продлит соглашение, если Абаскаль останется в клубе.