Абаскаль впервые отреагировал на заявление агента Джикии

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал слова Вадима Шпинева – агента Георгия Джикии.

Контракт защитника с клубом истекает 30 июня.

Агент сказал, что Джикия не продлит соглашение, если Абаскаль останется в «Спартаке».

– На Зимнем кубке РПЛ Джикия выходит на замену. В какой степени вы рассчитываете на него во второй части чемпионата?

– До начала чемпионата еще 20 дней, поэтому говорить о какой‑то конкретике сейчас абсолютно преждевременно, поэтому думаем о команде, а не конкретных футболистах.

– Агент Джикии сказал, что при вас его контракт продлен не будет. Какова ваша реакция на это заявление?

– Я контрактами не занимаюсь, а его агент не является работником «Спартака». Он беспокоится о своем клиенте, а мы беспокоимся о том, как выступать команде.

Джикия является футболистом «Спартака», поэтому мы идем дальше, а что говорит агент – лучше спросить у него.