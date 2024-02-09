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    Абаскаль впервые отреагировал на заявление агента Джикии

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал слова Вадима Шпинева – агента Георгия Джикии.

    • Контракт защитника с клубом истекает 30 июня.
    • Агент сказал, что Джикия не продлит соглашение, если Абаскаль останется в «Спартаке».

    – На Зимнем кубке РПЛ Джикия выходит на замену. В какой степени вы рассчитываете на него во второй части чемпионата?

    – До начала чемпионата еще 20 дней, поэтому говорить о какой‑то конкретике сейчас абсолютно преждевременно, поэтому думаем о команде, а не конкретных футболистах.

    – Агент Джикии сказал, что при вас его контракт продлен не будет. Какова ваша реакция на это заявление?

    – Я контрактами не занимаюсь, а его агент не является работником «Спартака». Он беспокоится о своем клиенте, а мы беспокоимся о том, как выступать команде.

    Джикия является футболистом «Спартака», поэтому мы идем дальше, а что говорит агент – лучше спросить у него.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.02.2024 22:10
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    Комментарии (8)
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    ivany4
    1707506742
    Красавец!!! Ни единой ошибки в ответах. Далеко агентам и журналистам до его уровня.
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    Krics
    1707507261
    Тренеришка,ихмо.Респект Тренеру.
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    СпорЦмен
    1707507361
    Как он тонко мясных держит в напряжении, того гляди нервы не выдержут и в окно сиганут. Мог бы, еще что-нибудь высрать, так чтобы мясных бомбило! :)))
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707508086
    Хитрожопый натовец
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    WE ARE FOR PETER
    1707509054
    Испанская грусть
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    VPERDIV SPARTAK
    1707509934
    Грузинец или испанец,кто кого переиграет)
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    TIMOTHY
    1707511512
    Отреагировал типа)
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