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    • Реакция Джикии на слова агента про его будущее в «Спартаке»

    Реакция Джикии на слова агента про его будущее в «Спартаке»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия дал первый комментарий после резонансного заявления своего агента Вадима Шпинева.

    • Контракт защитника с клубом истекает 30 июня.
    • Агент сказал, что Джикия не продлит соглашение, если в «Спартаке» останется главный тренер Гильермо Абаскаль.

    «Знал, что он будет говорить. Я видел отрезки. Я прочитал и увидел то, что и так знал.

    У меня есть контракт, который я добросовестно выполню до конца. Сейчас я не планирую никуда уходить, никаких аренд.

    Я многое понимаю, я не 20-летний мальчик. У меня есть позиция. У меня есть мой контракт, мой «Спартак».

    Мы знакомились со спортивным директором, говорили о будущем, у меня есть оптимизм. Но в целом насчeт контракта всe так, как и сказал мой агент Вадим Шпинeв», – заявил Джикия.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.02.2024 21:21
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    Комментарии (21)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707505654
    Будем ждать что испанца сольют) такой вот оптимизм)
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    ivany4
    1707506236
    Реакция Джикии на слова агента про его будущее в «Спартаке» - никакая!
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    СпорЦмен
    1707507117
    Мы выяснили, что позиция Промеса у входа дурь толкать, значит позиция Джекии на шухере стоять. :)))
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    WE ARE FOR PETER
    1707509288
    Грузинец хочет всех перехитрить и агента тож )
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    Krics
    1707509913
    Эй поаккуратнее ,где голубые ,где я берега не путай,ихмо.
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    TIMOTHY
    1707511787
    Джик Джик уноси готовенького)
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