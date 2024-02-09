Реакция Джикии на слова агента про его будущее в «Спартаке»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия дал первый комментарий после резонансного заявления своего агента Вадима Шпинева.

Контракт защитника с клубом истекает 30 июня.

Агент сказал, что Джикия не продлит соглашение, если в «Спартаке» останется главный тренер Гильермо Абаскаль.

«Знал, что он будет говорить. Я видел отрезки. Я прочитал и увидел то, что и так знал.

У меня есть контракт, который я добросовестно выполню до конца. Сейчас я не планирую никуда уходить, никаких аренд.

Я многое понимаю, я не 20-летний мальчик. У меня есть позиция. У меня есть мой контракт, мой «Спартак».

Мы знакомились со спортивным директором, говорили о будущем, у меня есть оптимизм. Но в целом насчeт контракта всe так, как и сказал мой агент Вадим Шпинeв», – заявил Джикия.